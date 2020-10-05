Бездушные человейники или уютные поселки. Каким хочет и может стать Краснодар в будущем

Этот год запомнится краснодарцам не только карантином, но и принятием долгожданного документа — генплана 2.0 для комплексного развития города в ближайшие 20 лет. Юга.ру вместе с застройщиками и урбанистами размышляли над будущим Краснодара.

В послевоенные годы застройка Краснодара осуществлялась хаотичным способом — единого долговременного плана не было, концепции развития неоднократно менялись. В итоге по генплану, утвержденному в начале 1970-х, приоритет отдали многоэтажной застройке. Многие городские объекты были успешно созданы, но улучшения городской среды не наступило.

В этом десятилетии стало совсем очевидно, что Краснодару нужен четкий и проработанный план, который может учесть многочисленные аспекты, исправить градостроительные ошибки прошлого и определить концепцию развития города на ближайшие 20 лет.

Масштабный труд взяли на себя специалисты из «Научно-исследовательского института перспективного градостроительства» из Санкт-Петербурга. Разработчик сделал аэрофотосъемку Краснодара, проанализировал эффективность использования территории и подготовил документ.

Что поняли эксперты?

Необходимо развитие социальной инфраструктуры: в городе недостаточно объектов образования, культуры, здравоохранения и спорта.

Сильно перегружена улично-дорожная сеть.

Наблюдается значительный износ сетей инженерной инфраструктуры.

Не хватает зеленых зон, а те, что есть, распределены крайне неравномерно.

Что предложили?

Согласно новому генплану кубанская столица станет частью Краснодарской агломерации. Главный вектор развития — это создание общественно-деловых, производственных и социальных кластеров и так называемых каркасов: природно-экологического, транспортного, инженерного.

Если в Краснодаре сохранится нынешний темп роста численности населения, то, по оценкам экспертов, к 2040 году в городе будут проживать 3,2 млн человек. При этом территории города хватает на размещение не более 2,2 млн человек. Остальные будут проживать в агломерации — в Красноармейском, Северском, Динском районах и Горячем Ключе.

Большое внимание уделят экологии. Структуру зеленого фонда города составят парки, скверы, бульвары в пешей доступности для каждого района — всего более 400 новых зон общего пользования.

15-минутный город

Новый генплан Краснодара делает акцент на среднеэтажной, но обязательно комплексной застройке. Для сбалансированного развития предполагается создание общественно-деловых зон, которые будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой, зонами отдыха и досуга.

«В европейском градостроительном информаторе это называется "15-минутный город". Речь о том, чтобы внутри структуры краевого центра создать 12 подцентров, которые сформируют баланс мест приложения труда, отдыха и жилой застройки. Это важно, чтобы уменьшать маятниковую миграцию внутри города», — объясняет Павел Спирин, директор компании-разработчика генплана Краснодара — «Научно-исследовательского института перспективного градостроительства».

По мнению экспертов, в будущем Краснодар должен стать полицентрическим. Чтобы жителям разных районов города не нужно было постоянно ездить на работу в центр, в один и тот же торговый центр для шопинга или в парк Галицкого на отдых, требуется появление таких точек притяжения в каждом микрорайоне.

Трущобы Краснодара

В декабре 2019 года в Краснодаре побывал известный урбанист Илья Варламов. Он посетил Музыкальный микрорайон и новостройки в поселке Российском — материал под названием «Жуткие трущобы Краснодара: здесь живут люди» вызвал широкий отклик не только среди краснодарцев, но и жителей других регионов, узнавших в описаниях свои родные города.

Илья Варламов, журналист, урбанист и сооснователь фонда «Городские проекты»:

— Сам район поражает непривычно плотной для России застройкой. Кажется, что тут никто не думает о нормах инсоляции и пожарных проездах. Места для зелени и газонов нет совсем, так что зеленью украшают колючую проволоку строительных заборов. Во «дворе» нет ничего, кроме асфальта, трансформаторной будки и маленькой детской площадки. Такое впечатление, что проектирование отдали нейросети, перед которой поставили задачу выжать из участка земли как можно больше квадратных метров. Любые попытки благоустройства максимально убоги. Вот это прямо напоминает трущобы. Передвигаться по такому району пешком практически невозможно. Тротуаров тут нет, поэтому женщина с ребенком в коляске идет по грязной обочине. Вокруг машины, постоянный шум, очень много пыли.

Если бы где-нибудь в Финляндии или Германии застройщик сдал такое жилье, у него бы никто ничего не купил. Невозможно себе представить, чтобы там кто-то сдал квартал без дорог или с грязным озером посередине. Как вообще тут можно жить? Я реально шокирован. Самое обидное, что все это происходит в Краснодаре — одном из лучших и самых богатых регионов России. То, что творится здесь, — это градостроительное преступление. Это не ошибка, не недосмотр и не случайность. Это преступление против людей. И выход тут только один — сносить.

Ситуация меняется

Всего несколько лет назад большинство жителей российских городов выбирали жилье исходя из двух главных принципов — максимально близко к центру и как можно дешевле. Про благоустройство, качество жизни и высокие стандарты мало кто думал, даже если денег хватало только на студию в спальном «гетто» на окраине. Сейчас ситуация меняется — все больше людей предпочитают жизнь в тихом спокойном районе с развитой инфраструктурой.

И Краснодар не исключение. Три года назад на пересечении улиц Красных Партизан и Западный обход в 20 минутах езды от центра города появился клубный поселок «Близкий». Он состоит из двухэтажных таунхаусов, дуплексов и коттеджей, выполненных в единой архитектурной концепции. Рядом есть муниципальная школа, детский сад, гипермаркет, на территории собственный сквер.

Старания архитектора создать благоустроенное пространство и городскую инфраструктуру оценили не только жители, но и профессиональное сообщество. В этом году «Близкий» получил престижную премию в области строительства Urban Awards 2020 в номинации «Лучший региональный ЖК комфорт-класса». Краснодарский проект обошел десятки конкурентов из 30 регионов страны, включая таких признанных лидеров, как Екатеринбург и Новосибирск.

По словам новосибирских урбанистов, курс на благоустройство и строительство новых зеленых зон в их городе наблюдается уже не первый год. Это стало возможно благодаря совместной позиции властей, запросу со стороны местных жителей и, главное, пониманию ситуации девелоперами. Именно совокупность потребностей жителей и конкуренция застройщиков позволили горожанам получить новые общественные пространства и благоустроенные территории.

А что думают местные?

По мнению известного краснодарского блогера и урбаниста, представляющего общественную организацию «Городские решения», Мирослава Вальковича, проблема современной застройки в городах не уникальна для Краснодара, с ней сталкиваются многие города России:

Мирослав Валькович

— Казалось бы, строй более качественное и комфортное жилье и получай конкурентное преимущество. Но увы, на современном рынке недвижимости важную роль играет так называемое инвестиционное жилье, когда люди просто вкладывают свободные средства для сохранения накоплений, но никак не для жизни. В таких условиях его качество, а тем более доступность детских садов, школ, благоустройство не играют никакой роли. Когда есть спрос на такое жилье, его будут строить хоть в чистом поле.

По мнению Вальковича, людям мешают и субъективные факторы — у большинства еще не сформировано чувство архитектурного стиля:

— Многие частники строят для себя достаточно сомнительного вида здания, которые ну никак не вписываются в общий стиль города. Да, есть департамент архитектуры как надзорный орган, и, стоит отметить, Наталья Машталир много сил прикладывает к этому. Но одно дело — реагировать по фактам, а другое — сформировать общий вкус и отношение к застройке в умах самих жителей. Кроме того, я считаю важным наладить со стороны администрации систему мотиваций (конкурсы, премии) удачных решений в сфере архитектуры, проведение публичных выставок, просветительских лекций и семинаров.

По словам урбаниста, главная проблема сейчас не только в застройщиках или коррупции, но во многом — и в самих жителях города:

— Пока мы готовы мириться с этим, пока мы покупаем жилье у нерадивых застройщиков, пока мы сами не поднимем свой уровень притязательности — мы будем и дальше получать бездушные человейники в полях. Думаю, процесс уже постепенно происходит. Достаточно сравнить человейники, проектировавшиеся десять лет назад, и современные проекты с более комплексным подходом. Потребуется смена одного-двух поколений — только свободные люди способны творить прекрасное.

На что сейчас ориентируются приезжающие в Краснодар?

Алиса Тараник

«Если рассматривать выбор жилья уже в рамках конкретного города, приоритетными факторами была близость к центру и развитость транспортной инфраструктуры, — делится своей историей Алиса Тараник. Пять лет назад вместе с мужем она переехала в Краснодар из Перми. — Так как детей нет и на момент переезда не планировались, на наличие школ, детских садов и поликлиник мы ориентировались мало, но в голове этот момент тоже держали. Еще важные для нас факторы — наличие сквера или парка в шаговой доступности, каких-то развлечений (кино, например). Так как мы покупали квартиру в строящемся доме, существенную роль играли репутация застройщика и качество уже сданного жилья. В итоге те варианты, на которые мы могли рассчитывать в рамках нашего бюджета, были в той или иной степени неидеальные. Но среди них мы выбрали, как мне кажется, лучший».

Алиса также рассказала, что есть желание жить в частном доме, но покупать такое жилье в центре слишком дорого — к стоимости добавляется необходимость что-то перестраивать, обновлять коммуникации и получать разрешение на любые манипуляции: «С домом за городом ситуация чуть проще, но не намного — есть проблемы в виде пробок, долгой дороги до всего, поиска вышеупомянутых поликлиник и школ. Сейчас мне пешком 10-15 минут до крупного фитнес-центра, кино, торгового центра, остановок и продуктового рынка. До центра я могу доехать за 20-30 минут на такси. И мне очень сложно представить, как до всего этого придется ехать час».

Повлияла пандемия

В последнее время наблюдается рост популярности частного жилья. Как бы странно это ни звучало, но, по мнению специалистов, не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса.

Оказавшись в вынужденной изоляции, люди поняли, насколько важно иметь собственное пространство за пределами тесной квартиры.

Надежда Каграманян

По мнению директора по маркетингу ADM:Group Надежды Каграманян, сегодня покупатель предъявляет все больше требований к жилью вне зависимости от его класса: «Даже в "стандарте" потребитель хочет видеть продуманные планировки, чистые просторные подъезды, придомовую территорию, интересные фасады — среду для жизни. Самоизоляция показала, что человеку нужно пространство, что балкон — это не эвакуационный выход и кладовка, а место отдыха, кухня не кабинет, а место приготовления пищи и так далее».

Люди пересмотрели свои требования к квартире. Поэтому, отмечают застройщики, в борьбе за клиента главным фактором теперь является не стоимость жилья, а его характеристики. За свои деньги покупатель хочет получить максимум. Тем более что сумма ежемесячного платежа по ипотеке с разницей в 3-5 тыс. рублей уже не является существенной. При этом клиент готов не только немного переплачивать, но и менять район и привычный уклад жизни, делая выбор в пользу комфорта и удобства.