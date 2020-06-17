Морской бой. Как мы съездили отдохнуть в Новороссийск во время карантина, но уже без пропусков

В караоке пока не споешь, но кукурузой уже кормят. Как для журналистки Юга.ру прошли первые выходные на море после отмены межмуниципальных пропусков в Краснодарском крае. Поездку на море в праздничные выходные мы запланировали 7 июня. Имелись красный пропуск, незагорелая кожа и огромное желание отдохнуть. А еще очень хотелось посмотреть, как обстоит дело с отдыхом для обычных людей, которых в изоляции видеть приходилось только через окно. Есть ли традиционные многокилометровые пробки на трассе? Подготовлены ли пляжи к сезону или местные власти ждут команды свыше? В общем, вопросов за месяцы изоляции накопилось много и ответы на них мы решили найти на побережье. Новороссийском. Для борьбы с коронавирусом в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин, который официально действует до 21 июня. На заседании краевого оперштаба 11 июня губернатор предложил отменить пропуска с 12 июня. Днем в тот же день на выездах и въездах в Краснодар образовались заторы. Как ехали к морю После отмены красных пропусков и сообщений о пробках мы почти пожалели, что решили ехать на море в пятницу 12 июня в 10 утра: теперь, конечно, дорога займет минимум вдвое больше времени, как это обычно бывает на Кубани в высокий курортный сезон.

Но нет — наша компания беспрепятственно добралась до Новороссийска за два часа. Еще примерно 10 минут ехали в Широкую Балку. Путь пролегал через Крымск, и мы не встретили ни одного поста или патруля ГИБДД. Как искали жилье Поскольку поездку мы планировали заранее, когда гостиницам и отелям работать было запрещено, жилье сняли через специализированный сервис (да, это было возможно, несмотря на запрет). Тем, кто решил отправиться к морю после снятия пропускного режима, повезло больше: одновременно с этим губернатор разрешил открыться и небольшим гостиницам — до 50 номеров. Они уже принимают гостей, можно бронировать места. Цены на отдых в этом году выросли примерно в полтора раза. Об этом можно судить по отелям и гостиницам, в которых мы останавливались год назад. Номер, который нам тогда обошелся в 2,5 тысячи рублей, сейчас стоит 4 тысячи. Возможно, чуть позже ценник и снизится, но перед официальным открытием сезона дела обстоят примерно так. Широкая Балка занимает побережье общей длиной в 3 километра от северо-западного склона горы Колдун до южного склона горы Острой и ущелье длиной более 2 км, поднимающееся от моря в сторону Новороссийска. Это небольшое село с четырьмя улицами.



Вместе с тем Широкая Балка — часть санаторно-курортного комплекса Новороссийска. Здесь размещено более 40 баз отдыха, санаториев и гостиниц. Они имеют разную удаленность от центра поселка, зачастую до моря с горы приходится идти 10-15 минут. Зато для тех, кто предпочитает спокойный и уединенный отдых, это отличный вариант, чтобы насладиться лесным воздухом и прохладой.

Как отдыхали Лирическое отступление: для меня кубанский морской отдых состоит из следующих моментов. В среду решить, что в пятницу мы едем на море. Обзвонить отели и гостиницы и услышать, что мест нет. Выругаться, что опять «понаехи все забронировали». Найти халупу уровня 0 звезд по цене 4 тысячи рублей за ночь, снова выругаться, что очень дорого, но согласиться на условия хозяина. Выехать в пятницу на 3-4 часа позже запланированного времени, потому что у всех появились неотложные дела, добираться до моря еще 5-6 часов, потому что мы не одни такие умные. Ну и плюс ежегодный ремонт дорог в самый разгар курортного сезона. Утром проснуться пораньше и сделать обход владений. Возмутиться, что нет бассейна, а до моря топать 3 км. Собраться и отправиться часов в 11 на пляж, не забыв по дороге прикупить 3 полторашки пива на розлив и мороженое. И тут начинается самое интересное... Все три дня мы загорали на центральном каменистом пляже с крутым дном, быстро уходящим в глубину. Ветер не забрасывает кукурузу песком, и зубы впиваются в нее без скрежета, но булыжники нещадно давят пятые точки. Галечный пляж был бы более комфортным вариантом. Есть еще пляжи «Лукоморье» и «Прибой» — по названиям одноименного детского оздоровительного лагеря и базы отдыха. Первый расположен по направлению к Мысхако, второй — к селу Южная Озереевка.

В Широкой Балке, как и на всем побережье, курортный сезон официально не открыт, но отдыхающих уже очень много и идут работы по благоустройству территорий. Пока одни плавают и загорают, другие тут же, совсем рядом, обустраивают пляж. Крики «хачапури, чурчхела, пахлава» еще не слышны, но, уверена, это вопрос нескольких недель если не дней. Мороженое на улице под ярким зонтом тоже не купить, приходится бегать в магазин. Но квас и кукуруза уже заняли свое законное место в рационе отдыхающих. Можно арендовать лежаки и даже прокатиться на гидроцикле, катамаране и так называемом банане. В Широкой Балке пошли против традиций, и вместо банана у них — большой желтый дракон. Открыты продуктовые магазины, кафе и рестораны. Правда, их здесь немного, такого разнообразия, как в Анапе и Геленджике, не найдете. Потанцевать и погорланить в караоке негде — развлекать себя вечерами приходится просто: шашлык и плавание в море при свете луны под вой местной хвостатой фауны. Работают палатки с пляжной продукцией (круги и матрасы, одежда и обувь, головные уборы, средства от солнца, сувениры и многое другое). Тучных «капитанов кораблей» на пляжах пока не наблюдается, но крайне популярные характерные фуражки для них уже заботливо заготовлены на прилавках. Есть навесы от солнца, зато нет спасательного пункта. Кто утонет — тот больше купаться не будет.

Несмотря на отсутствие пробок в пути, машин у побережья в эти выходные было очень много. Все парковки заняты, и люди оставляли свои автомобили где придется. На центральном пляже отдыхающие находились на расстоянии нескольких метров друг от друга. Но не уверена, что дистанцию они соблюдали из-за коронавируса. Скорее, просто потому, что не хотели слышать разговоры соседей, реагировать на детские крики или чувствовать запах кальяна. Да, кальяном на кубанском пляже уже никого не удивишь. В целом обстановка не отличалась от привычной: толпы людей независимо от времени суток снуют туда-сюда, что-то покупают, едят, пьют. Где-то слышен лай собаки, хозяйка которой ушла плавать, не оставив животному воды. Сердобольные соседи возмущены и пытаются напоить пса. Отдыхающие то и дело устраивают импровизированные фотосессии и тут же выкладывают снимки в инстаграм. Одни дети счастливы и кричат из моря: «Мам, пап, смотри, как я могу!» — а другие недовольны и возмущенно требуют купить им круг или маску с трубкой. Что еще видели Вокруг царит отдых по-кубански. Вот мужчины осушили несколько бокалов пива и гогоча бегут подкидывать друг друга в море. Их девушки или жены сидят рядом и причитают: «Я же просила до 4 часов не напиваться». С одной стороны молодые люди шаманят над углями при помощи турбозажигалки, с другой — пара пожилых людей недовольно переглядывается, но молчит. Кто-то говорит по видеосвязи с другом и гордо сообщает, что уже открыл морской сезон. В ответ ему заявляют, что выбранное место — отстой и нужно ехать в Сочи. Рядом на подстилку присаживаются мужчина и женщина. Она просит намазать спину кремом, он кривит лицо, но соглашается. Минут через десять мужчина получает отказ на предложение тяпнуть пивка или чего покрепче и уже интересуется, скоро ли обратно в номер.