Люди для людей. Кто помогает во время карантина, как стать волонтером или получить поддержку

В Краснодарском крае с 31 марта действует карантинный режим. 10 апреля стало известно, что карантин будет действовать в регионе до 18-го. Жителям запрещено выходить из дома, кроме как в ближайший магазин или аптеку, выбросить мусор, выгулять собаку. Передвигаться по городу и краю можно только при наличии спецпропуска. Многим предприятиям пришлось закрыться или приостановить работу, соответственно, их сотрудники потеряли часть дохода или вовсе остались без средств к существованию.

Первыми пострадали самые незащищенные слои населения, люди, и до кризиса едва сводившие концы с концами, семьи с маленькими детьми или неизлечимо больными родственниками. Даже находящиеся в непростом положении благотворительные фонды (у всех без исключения снизился объем пожертвований) частично переключились на оказание необходимой материальной помощи в виде закупки продуктов. Портал Юга.ру пообщался с краснодарскими волонтерами, чья деятельность сейчас востребована как никогда. Обратите внимание: волонтером может стать каждый, особенно если у вас есть пропуск на машину и желание помочь.

Евгений рассказал, что, когда началась пандемия, он отправил письмо в краевое отделение «Общероссийского народного фронта», в котором предложил услуги волонтеров. Но на письмо никто не ответил. Волонтеры решили не дожидаться и развозить помощь нуждающимся семьям самостоятельно, но после введения спецпропусков был велик риск получить штраф. Благодаря вмешательству Общественной палаты края, два пропуска все-таки удалось получить. Их передали в две благотворительные организации, которые собирают и отвозят нуждающимся семьям гуманитарную помощь. Группа движения в фейсбуке. Если у вас есть спецпропуск на транспорт и вы готовы помочь, следует вступить в группу автоволонтеров «Волонтеры на колесах» в WhatsApp. Если вы сами нуждаетесь в помощи, можете связаться с Евгением: 8(938)403-60-05.

Ирина рассказала, что во время карантина из-за ситуации с коронавирусом много людей остались без работы. — Очень много мамочек-одиночек, семей, которые работали неофициально. Например, убирали помещения, работали посудомойщицами в ресторанах и кафе. Или папы, которые работали на СТО, но сейчас они стоят закрыты. Эти семьи все остались без средств к существованию. Сейчас волонтеры и другие неравнодушные люди подключились к процессу помощи таким семьям. Во время карантина на попечении организации находится 20 семей. — После введения системы спецпропусков первое время передвижение по городу было просто невозможно. Нам приходилось тратить деньги, которые могли пойти на покупку продуктов, на такси. Слава богу, мы смогли получить пропуск. Подопечным доставляют продукты, рыбу и выпечку, которые предоставляют три магазина, сотрудничающие с организацией. Журналист Юга.ру связалась с владельцами этих магазинов. У Вячеслава и Дмитрия с 2013 года в Краснодаре работают три пекарни. На протяжении трех лет по вечерам после закрытия магазинов они отдают всю свежую выпечку волонтерам. Константин, владелец рыбного магазина, рассказал, что они регулярно составляют списки нуждающихся и подбирают для них продукцию. У Евгения в Краснодаре с прошлого года работает рыбный магазин, до этого мужчина жил на Камчатке, где также помогал нуждающимся продукцией. Сотрудничать с местными волонтерами стал во время пандемии. — Каждый из нас может оказаться в тяжелой ситуации. В нашей стране большое количество малоимущих семей, одиночек, вдов, пенсионеров и инвалидов, и этим людям просто некому помочь, они не могут купить себе каких-то элементарных вещей, — объяснил мужчина свою позицию. Страница организации в инстаграме. Если вы хотите стать волонтером или сами нуждаетесь в помощи, свяжитесь с Ириной: 8(964)910-57-25.

— Я занимаюсь волонтерством более шести лет. Бывают моменты выгорания, но я не позволяю себе. Потому что если не мы, то кто? — поделилась Марина. После введения карантина на Кубани количество обращений в организацию увеличилось. Сейчас у движения один постоянный крупный спонсор — хозяин мясного магазина, который каждый вторник жертвует суповые наборы, фарш. Раньше он передавал в организацию около 50 кг мясной продукции, сейчас передает порядка 110 кг. — Во вторник мы забираем мясо, составляем списки нуждающихся, и водители развозят его. Сейчас особенно нужны волонтеры со спецпропусками , отмечает Марина. Страница организации в инстаграме. Если вы хотите вступить в добровольческое движение или вам самим нужна помощь, свяжитесь с Мариной: 8(938)530-87-35.

— Я сама многодетная мама, и у меня много таких подруг. Несколько лет назад мы начали оказывать взаимопомощь. Делиться друг с другом одеждой и продуктами. Так образовалось наше сообщество, — рассказала Марина.

Спустя какое-то время в организацию стали обращаться люди, оказавшиеся в беде. Необходимую помощь собирали через группы в WhatsApp. Одно время участники движения снимали складское помещение, куда отвозили продукты и вещи, но из-за отсутствия постоянных спонсоров было принято решение организовывать пункты сбора на дому. Занимается благотворительностью Марина вместе со своей подругой Натальей Новосельцевой. — Наташа — мой заместитель, но всю эту работу мы проводим вместе много лет, более того, основная часть организации благотворительности лежит на ее плечах. — К карантину мы не были готовы. Когда люди стали массово обращаться за помощью, так как неожиданно остались без работы и запасов, мы снова стали собирать. Сами — кто чем поделился, кто отвез, около 20 семей спасли. И нам стали предлагать помощь наши волшебники. Они закупают и привозят продукты и товары первой необходимости, а мы передаем в семьи, — объяснила Марина.

Страница организации в инстаграме. Если вы хотите стать волонтером или сами нуждаетесь в помощи, свяжитесь с Натальей — 8(918)632-97-86 или Мариной — 8(918)130-65-55.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».