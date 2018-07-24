Как помочь, а не попасться на удочку мошенников. Правила благотворительности

13 июля в КЦСИ «Типография» прошла лекция «Открытая благотворительность» — о том, как распознать мошенников, почему нельзя жертвовать людям с боксами на улицах, каким фондам можно доверять, а еще о том, что благотворительным организациям можно помогать не только деньгами. Спикерами выступили соучредители краснодарского фонда «Открытая среда» — Анна Сметана, Кристина Ловлина и Елена Пастух. Елена рассказала, как сделать собственный успешный сбор в социальных сетях. Юга.ру публикуют конспект всех трех выступлений.

«Открытая среда» — благотворительный фонд, ориентированный на помощь подросткам и людям с аутизмом старше 18 лет. Долгосрочные программы фонда направлены на улучшение качества жизни детей с аутизмом и другими нарушениями развития. Все проекты — системные: социальные клубы для общения и усвоения социальных навыков, стажировки на предприятиях города, психологическая поддержка подростков и их семей, распространение информации об аутизме для повышения уровня принятия в обществе.

Анна Сметана соучредитель фонда «Открытая среда», опыт работы в благотворительности — 4 года

На что обратить внимание при выборе фонда — Если вы хотите пожертвовать деньги, в первую очередь обратите внимание, на какой счет организация их собирает. Сбор у фонда не должен производиться на личную карту физического лица . Если фонд собирает деньги на карту директора или на карту мамы ребенка, мы не можем точно сказать, куда уходят эти деньги. Благотворительный фонд может собирать деньги только на свой счет, по которому ведется отчетность о пожертвованиях. У фонда, которому можно доверять, всегда прозрачная отчетность, доступная всем. Это значит, что вы можете зайти на сайт благотворительной организации, найти вкладку «документы» или «отчетность» и там найти годовые или квартальные отчеты. Каждый фонд обязан предоставлять отчетность любому, кто захочет ее посмотреть . Если на сайте отчетов вы не видите, значит, или сайт ведут непрофессионально, или с самим фондом что-то не так.

Почему нельзя жертвовать в переносные боксы на улицах Наверняка все видели прозрачные коробки с фотографией ребенка или логотипом фонда. Люди с такими боксами часто ходят в выходные дни по улице Красной в Краснодаре. Пожалуйста, не жертвуйте деньги на улицах и не оставляйте деньги в этих боксах. Как благотворители мы часто бываем ленивы — видим студентку, которая просит нас пожертвовать на больного ребенка, не заходим на сайт организации, не проверяем информацию. Большинство просто достает из кармана деньги и забывает об этом. Если вы увидите в этот же день информацию о другом ребенке, из проверенного фонда, вы уже не пожертвуете ничего — и денежный, и эмоциональный ресурс каждого из нас ограничен. Но гораздо важнее то, что в случае с переносными боксами ваши деньги до больных детей вообще не дойдут.

Если вы увидите в этот же день информацию о другом ребенке, из проверенного фонда, вы уже не пожертвуете ничего — и денежный, и эмоциональный ресурс каждого из нас ограничен Анна Сметана

По правилам фондов, боксы могут устанавливаться только статично — например, в магазинах или общественных пространствах . Когда такие опечатанные боксы забирают, это происходит в присутствии свидетелей с обеих сторон и бухгалтера, который считает деньги. Подписываются документы, что бокс забрали. Потом пишется отчет, сколько денег там было и на какие цели их потратили. Если происходит какое-то благотворительное мероприятие, там может быть переносной бокс, но об этом будут объявлять несколько раз, все будет прозрачно и понятно.

Те, кто ходят по улицам с боксами, — это не благотворительные организации. Часто можно услышать, что это фонд из Махачкалы или Саранска, который почему‑то оказался в Краснодарском крае и собирает на ребенка, который не живет в регионе. Это мошенники. Иногда вам могут показать какие-то документы — фотографии детей, документы о болезни. Как это делается: мошенники заходят на сайт настоящего фонда, печатают документы, которые там выложены, меняют реквизиты на свои . И собирают на чужого ребенка, который, возможно, уже умер. Люди, которые ходят с боксами по улицам, получают за это фиксированную зарплату. Хотя искренне считают, что занимаются волонтерством, и не знают, что волонтерская деятельность не должна оплачиваться. Однажды я разговорилась с девушкой с боксом на Красной и узнала, что час ее работы стоит 300 рублей.

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Чем вредны «токсичные» сборы в интернете Один из главных признаков так называемого токсичного мошеннического сбора — это агрессивные призывы «СРОЧНО ПОМОГИТЕ, РЕБЕНОК УМИРАЕТ». Если сбор стрессовый и написано, что вы ужасный человек, если не дадите 100 рублей, потому что ребенок умрет, на эмоциях вы перестанете анализировать информацию и пожертвуете деньги. Вы не станете ничего проверять. Часто именно так оформляются сборы на детей, который умирают и им ничем уже не помочь. Мошенники узнают о ребенке, которые находится в паллиативном состоянии, то есть в состоянии сопровождения к смерти. Находят документы о диагнозе, делают на ребенка сбор . Потом ребенок умирает — и деньги исчезают.

Кому можно доверять и жертвовать деньги? Как помочь? Если вы хотите пожертвовать крупную сумму денег на что-то целевое, сделать благотворительное мероприятие или закупить лекарства или игрушки, но сомневаетесь в чем-то, попросите о встрече руководителя организации. Можно попросить организовать встречу с подопечными, но не во всех ситуациях это этично. Например, не для всех категорий детей-инвалидов возможно участие в массовых мероприятиях. Уважайте людей, которым вы помогаете, и доверяйте руководителю. Хорошие и открытые организации предложат вам способ оказать помощь так, чтобы все остались довольны. Новая вещь в благотворительности — оформление ежемесячных пожертвований, которые списываются с карты автоматически. Регулярные пожертвования хороши тем, что идут не только на какую-то разовую помощь, но и создают возможность системно поддерживать проекты благотворительной организации. Это некий гарант безопасности для фонда.

Не обязательно жертвовать деньги, чтобы помогать. Вы можете стать волонтером — помочь однократно или заниматься этим постоянно. Волонтерство — это не обязательно ехать в больницу с шариками к больным детям и дарить им подарки. Часто это помощь профессиональными навыками. Например, у нас есть волонтеры-фотографы. Есть волонтеры-программисты, которые помогают нам с сайтом. Вы можете сами написать в понравившуюся вам организацию и сказать: «Я хочу вам помогать, но у меня есть только два свободных часа раз в две недели». И они придумают, чем вы можете быть полезны. Помочь можно контактами и PR‑навыками. Например, публиковать информацию об организации у себя в социальных сетях.

Почему не стоит дарить подарки сиротам в детских домах Когда вам кажется, что подарить что-то сиротам — это хорошая идея, вы не осознаете, сколько еще людей делают то же самое. Эти подарки детям ничего не дают. Наши детские дома сейчас не нуждаются в игрушках, они нуждаются во многом другом, но не в подарках.

Если вы дарите подарки, вы закрепляете в их головах представление о том, что им постоянно в жизни что-то будет доставаться просто так — только потому, что они сироты Анна Сметана

Самое важное, что вы можете сделать для сирот — это стать другом. Наставником, человеком, который будет рядом хотя бы раз в две недели, человеком, который сможет научить их чему-то новому. Вы можете показать этим ребятам, что такое самостоятельная жизнь. Если вы дарите подарки, вы закрепляете в их головах представление о том, что им постоянно в жизни что-то будет доставаться просто так — только потому, что они сироты. Когда им исполнится 18, не факт, что им дадут квартиру. Они останутся без социальных навыков и с психологическим ощущением, что им все должны.

О зарплатах в благотворительных организациях и рекламе В фондах обязательно должны быть заложены суммы на зарплаты. Благотворительность не может быть эффективной, если в ней работают несчастные, выгоревшие люди. Поэтому любая благотворительная организация должна платить достойные, соразмерные труду зарплаты . Нам нужно доказать обществу, что это нормально. Довольная медсестра или тьютор, которые работают в проекте за нормальные деньги, на уровне обычных зарплат, сделают гораздо больше, чем если бы они жили впроголодь, выгорали, начинали бы ненавидеть детей и благотворительность.

Благотворительность не может быть эффективной, если в ней работают несчастные, выгоревшие люди Анна Сметана

То же касается и рекламы. Наверное, если вы видите большой красивый баннер, вы думаете, что организация потратила деньги на рекламу, вместо того чтобы отдать их детям. Но нужно понимать, что хорошая реклама приносит еще больше пожертвований, и тратить на нее средства — нормально.

Кристина Ловлина PR-специалист, соучредитель фонда «Открытая среда», совладелец ресторана «Хорошая еда»

Почему важно сформулировать миссию и как фондам общаться с предпринимателями — Оформление в едином фирменном стиле и четко выраженная миссия важны и для крупных фондов, и для частных сборов. Миссия должна отражать в коротких фразах то, чем занимается фонд. Не важно, что вы просите, не важно, какой у вас проект, главное — это сформулированная цель, задачи, записи в соцсетях или сайт без лишних графических элементов, с понятно структурированной информацией. Для меня хороший пример использования фирменного стиля — это соцсети и сайт фонда «Выход». Ты сразу узнаешь источник и веришь ему. Когда я работала в крупной компании, мне часто приходили письма из благотворительных фондов и организаций, которые просили о помощи. На основе этого могу сказать: если вы хотите попросить помощи у коммерческой организации, письмо лучше начинать не с просьбы, а с предложения. Например, можно предложить устроить совместное мероприятие — благотворительный забег, театральную постановку или концерт, которые бы привлекли больше внимания к теме.

Елена Пастух психолог, соучредитель фонда «Открытая среда», опыт работы в благотворительности — 4 года

Как сделать успешный личный сбор в социальных сетях — Если у вас случилась какая-то беда и вы решили сделать срочный сбор в интернете, во-первых, будьте компетентны в вопросе. Разберитесь, реально ли вам нужна услуга, на которую вы собираете деньги. Недавно мне написала девушка с просьбой срочно распространить информацию — она утверждала, что у ее подруги рак. Сумму сбора не указала, письмо было очень эмоциональным. Когда я попросила прислать документы и показала их врачам, оказалось, что опухоль доброкачественная, лечится по квоте, и это не рак. Если вам точно нужно организовывать сбор, будьте компетентны в ценообразовании, уточняйте, сколько на самом деле стоит медицинская услуга, которая вам нужна. И обязательно проверяйте наличие квот. Возможно, вашу проблему сможет решить бесплатная медицина , и тогда открывать сбор или обращаться в фонд не понадобится. Тем не менее вы можете обратиться в фонд как раз за консультацией по квотам — в Краснодаре такой помощью занимается, например, фонд «Возрождение», который помогает людям с инвалидностью.

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Когда вы точно определились, что вам что-то нужно, встает следующий вопрос — это срочный сбор или долгосрочный? Если помощь нужна срочно, есть смысл собирать деньги лично. Если проблема терпит, обратитесь в фонд, и вам помогут деньгами в среднем за один месяц. При срочном сборе важно корректно рассказать в соцсетях о том, что с вами случилось и что вам нужно. Текст должен быть сущностный: прозрачно описаны цели (что вам нужно оплатить или приобрести), почему без этого нельзя обойтись. Прописывайте проблему не медицинскими терминами, а простыми словами, иначе большинство не поймет, что произошло. И конечно же, текст должен быть грамотным, это повышает шансы на то, что его нормально прочитают и будут распространять дальше. Фотография к тексту тоже должна быть привлекательной. Когда человек листает ленту, у вас есть всего одна секунда, чтоб его заинтересовать, поэтому вам нужно сделать публикацию максимально короткой, емкой и привлекательной с точки зрения посыла. Не пишите: «Подайте Христа ради», пишите: «Вы можете очень нам помочь», призывайте к теплым чувствам людей, мотивируйте их. Тогда они захотят вам что‑то пожертвовать. В частных сборах люди нередко пытаются давить на жалость. Выкладывают фотографии плохого качества, пишут неграмотные тексты — психологически до этого не хочется дотрагиваться. Человек листает ленту, его мучит совесть, что он не помог, но он листает дальше и забывает.

Это все работает, я сама за последний месяц провела два сбора в соцсетях. Один из них — на 60 тыс. рублей (установка протеза шейки бедра для моего друга). Мы собрали 100 тыс. рублей за 18 часов, хотя планировали, что сбор займет около 5 дней. Важный лайфхак, чтобы защититься от мошенников: когда вы собираете средства, указывайте свою карту или пишите, например, «карта моей мамы». Реальные реквизиты. А потом, если речь идет о большой сумме, скидывайте с нее деньги на карту, которую никто не знает. Некоторые мошенники живут на то, что вытягивают деньги из крупных сборов.

Почему в личных сборах так важна благодарность Есть момент, который многие игнорируют. Когда случается беда и нужно срочно собрать деньги, у людей весь фокус внимания переносится на проблему. И они не пишут о том, что им помогают, а это очень важно. Поддерживайте связь, публикуйте скриншоты о том, что вам приходят деньги, благодарите тех, кто это делает. Пишите, сколько осталось денег для сбора, что вы уже близки к цели, постоянно подогревайте внимание, будьте в диалоге. Так средства соберутся быстрее. Обязательно публикуйте отчетность, говорите, что сбор закрыт. Тогда вы будете выглядеть честным человеком. Я видела примеры, когда люди срочно собирали средства, а потом пропадали, и никто не знал, как разрешилась ситуация.

Пишите, сколько осталось денег для сбора, что вы уже близки к цели, постоянно подогревайте внимание, благодарите, будьте в диалоге Елена Пастух

Если вы попали в неприятную ситуацию, заболели, нуждаетесь в помощи, или вам нужно делать операцию — это не значит, что мир вам что-то должен. Это значит, что вам могут пойти навстречу, от всей души постараются помочь. Будьте благодарны и не требуйте ничего от мира. С такой мотивацией у вас точно все получится.

О мотивации в благотворительности Анна Сметана: Я сестра подростка с аутизмом, и большинство вещей, которые я делаю в фонде, делаются для него и для таких, как он. Это моя личная мотивация. Детских благотворительных фондов много — можно назвать с десяток благотворительных организаций только в Краснодаре, которые этим занимаются. Но подросткам с аутизмом сложно найти достойное занятие после окончания школы. Поэтому я работаю над тем, чтоб пространство для включения людей с аутизмом в общество расширялась, чтобы люди с ментальной инвалидностью могли найти свое место в жизни.