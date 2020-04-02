Теме Бурову из Горячего Ключа нужно 243 тыс. рублей на лечение пороков развития костей

«Русфонд» открыл сбор средств на лечение и средства реабилитации для полуторагодовалого Темы Бурова со множественными пороками развития костей

Тема родился с пороками: у него была деформация черепа, врожденный правосторонний сколиоз, недоразвитие левой руки, отсутствие большого пальца на левой кисти и косолапость. Его воспитывают приемные родители — мама отказалась от него в роддоме.

За счет благотворительной помощи мальчику уже провели операцию по исправлению деформации формы головы, он носил специальный шлем и ортопедический корсет, ортез на левую руку, ему лечили косолапость по методу Понсети.

«Сейчас Тема нормально развивается: левая стопа в правильном положении, он уже ходит в специальной обуви, последний снимок позвоночника показал положительную динамику. Сын шевелит пальчиками на левой руке и даже пытается ухватить ею игрушки. Голова приняла правильную форму, но еще есть небольшая асимметрия. Интеллектуально Тема развивается наравне со сверстниками», — рассказала мама мальчика Наталья Хведелидзе.

Из-за того, что мальчик подрос, средства реабилитации — шлем, корсет, брейсы и ортез стали малы, а для закрепления результата лечение нужно продолжить. Для их приобретения необходимо 243 тыс. 40 рублей.

«Сейчас Тема нуждается в средствах реабилитации. Пока кости черепа пластичные, их положение можно исправить ношением специального ортопедического шлема. Уменьшить нагрузку на позвоночник с помощью жесткого корригирующего корсета. Ортез на левую конечность ребенок будет носить до оперативного лечения за счет федеральных квот в ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (Санкт-Петербург). После проведенного комплекса консервативного и оперативного лечения по методу Понсети ребенку до пяти лет нужно будет носить специальную ортопедическую обувь и ортопедические брейсы. Лечение многоэтапное и трудное, но это единственный шанс помочь малышу», — отметил ортопед новороссийского Ортопедического центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев.