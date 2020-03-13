Шестилетнему Максиму Черномазову из Краснодара с «хрустальной болезнью» нужно 544 тыс. рублей на терапию

«Русфонд» открыл сбор средств на лечение краснодарца Максима Черномазова с несовершенным остеогенезом

Диагноз шестилетнего Максима означает, что его костям не хватает коллагена, они пористые и ломкие, заболевание также называют «хрустальной болезнью». Ему требуется курсовое лечение.

Заболевание выявили практически сразу после рождения мальчика. В роддоме ортопед предположил два перелома, но рентген показал множество переломов, которые произошли внутриутробно. В два месяца диагноз подтвердили в московской клинике «Глобал Медикал Систем», Максиму назначили регулярную терапию препаратом памидронат.

Мальчик прошел уже 19 курсов дорогостоящего лечения, начал ходить. Правое бедро, которое ломалось несколько раз, пришлось укрепить штифтом.

«Максим живет почти полноценной жизнью, обслуживает себя сам. Но сейчас плотность костной ткани снизилась, нужен еще один курс терапии памидронатом», — рассказала мама мальчика Наталья Черномазова.

На прохождение курса лечения требуется 544 тыс. 320 рублей.

«У Максима тяжелая форма несовершенного остеогенеза, но благодаря рано начатому лечению мы добились хороших результатов. Мальчик ходит без вспомогательных средств. Чтобы эти результаты сохранить, нужно продолжить терапию и физическую реабилитацию», — отметила педиатр Центра врожденной патологии клиники «Глобал Медикал Систем» Алена Гаврина.