Шестилетнему Максиму Черномазову из Краснодара с «хрустальной болезнью» нужно 544 тыс. рублей на терапию
«Русфонд» открыл сбор средств на лечение краснодарца Максима Черномазова с несовершенным остеогенезом
Диагноз шестилетнего Максима означает, что его костям не хватает коллагена, они пористые и ломкие, заболевание также называют «хрустальной болезнью». Ему требуется курсовое лечение.
Заболевание выявили практически сразу после рождения мальчика. В роддоме ортопед предположил два перелома, но рентген показал множество переломов, которые произошли внутриутробно. В два месяца диагноз подтвердили в московской клинике «Глобал Медикал Систем», Максиму назначили регулярную терапию препаратом памидронат.
Мальчик прошел уже 19 курсов дорогостоящего лечения, начал ходить. Правое бедро, которое ломалось несколько раз, пришлось укрепить штифтом.
«Максим живет почти полноценной жизнью, обслуживает себя сам. Но сейчас плотность костной ткани снизилась, нужен еще один курс терапии памидронатом», — рассказала мама мальчика Наталья Черномазова.
На прохождение курса лечения требуется 544 тыс. 320 рублей.
«У Максима тяжелая форма несовершенного остеогенеза, но благодаря рано начатому лечению мы добились хороших результатов. Мальчик ходит без вспомогательных средств. Чтобы эти результаты сохранить, нужно продолжить терапию и физическую реабилитацию», — отметила педиатр Центра врожденной патологии клиники «Глобал Медикал Систем» Алена Гаврина.
Как можно помочь?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выбрать Максима Черномазова);
- отправить пожертвование с карты Сбербанка через систему «Сбербанк Онлайн», в назначении платежа указать: «организация лечения Максима Черномазова»;
- отправить пожертвование от юрлица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа указать: «организация лечения Максима Черномазова»;
- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью «Яндекс. Денег», WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выбрать Максима Черномазова);
- перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
- оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.