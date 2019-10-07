Экологичные решения и новый дизайн. Как выглядит новая «Пятёрочка»

Этой осенью в Москве «Пятёрочка» открыла двери первого магазина в новой концепции. Юга.ру рассказывают, как выглядит новый магазин, чем он отличается от других и какие обновления в универсамах сети ждут покупателей в ближайшем будущем.

Новый взгляд на продукты Свежесть и польза. Большое внимание уделили категории фреш: количество свежей продукции увеличилось почти в два раза, и теперь эта зона занимает около половины торгового зала — 150 кв. метров. А на специально организованной фреш-арене можно найти не только свежие овощи и фрукты, но и часть продуктов c коротким сроком годности. Готовый обед или легкий перекус. Больше 80 наименований продуктов food-to-go и ready-to-eat можно найти в зоне готовой продукции. Также в новом магазине оборудована зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком. Там же покупатели смогут подзарядить свои гаджеты. Собственная пекарня. В центре торгового зала появилась пекарня, которая позволила расширить ассортимент выпечки до 40 позиций. Все это хранится в стеллажах со стеклянными перегородками, которые обеспечивают хороший обзор продуктов и сохраняют свежесть, защищая от заветривания.

«Пятёрочка» за экологию. Новый тренд на заботу об окружающей среде нашел место и в обновленной концепции сети магазинов «Пятёрочка». В универсаме в Москве впервые начали использовать корзины для покупок, изготовленные из переработанного пластика. Также вместо пакета можно приобрести шопер — многоразовую сумку для продуктов. В прикассовой зоне установили фандомат — аппарат для сбора пластиковой и алюминиевой тары.

Атмосфера и дизайн Цветовая гамма магазина тоже изменилась: привычные фирменные красный и зеленый цвета остались, но теперь в оформлении преобладает более свежий оттенок зеленого. В дизайне интерьера и экстерьера использованы натуральные материалы. Схема освещения стала более сложной: в отделе с фруктами и овощами используют направленный свет, в кассовой зоне — рассеянный для создания уютной атмосферы.