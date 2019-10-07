Экологичные решения и новый дизайн. Как выглядит новая «Пятёрочка»
Этой осенью в Москве «Пятёрочка» открыла двери первого магазина в новой концепции.
Юга.ру рассказывают, как выглядит новый магазин, чем он отличается от других и какие обновления в универсамах сети ждут покупателей в ближайшем будущем.
Новый взгляд на продукты
Свежесть и польза. Большое внимание уделили категории фреш: количество свежей продукции увеличилось почти в два раза, и теперь эта зона занимает около половины торгового зала — 150 кв. метров. А на специально организованной фреш-арене можно найти не только свежие овощи и фрукты, но и часть продуктов c коротким сроком годности.
Готовый обед или легкий перекус. Больше 80 наименований продуктов food-to-go и ready-to-eat можно найти в зоне готовой продукции. Также в новом магазине оборудована зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком. Там же покупатели смогут подзарядить свои гаджеты.
Собственная пекарня. В центре торгового зала появилась пекарня, которая позволила расширить ассортимент выпечки до 40 позиций. Все это хранится в стеллажах со стеклянными перегородками, которые обеспечивают хороший обзор продуктов и сохраняют свежесть, защищая от заветривания.
«Пятёрочка» за экологию. Новый тренд на заботу об окружающей среде нашел место и в обновленной концепции сети магазинов «Пятёрочка». В универсаме в Москве впервые начали использовать корзины для покупок, изготовленные из переработанного пластика. Также вместо пакета можно приобрести шопер — многоразовую сумку для продуктов. В прикассовой зоне установили фандомат — аппарат для сбора пластиковой и алюминиевой тары.
Атмосфера и дизайн
Цветовая гамма магазина тоже изменилась: привычные фирменные красный и зеленый цвета остались, но теперь в оформлении преобладает более свежий оттенок зеленого. В дизайне интерьера и экстерьера использованы натуральные материалы. Схема освещения стала более сложной: в отделе с фруктами и овощами используют направленный свет, в кассовой зоне — рассеянный для создания уютной атмосферы.
Навигация
Основной задачей было сделать все максимально удобным и сэкономить время покупателей. Для этого торговое пространство было реорганизовано: расширили ассортимент, улучшили навигацию. При этом акцент на низкие цены сохранился.
Ориентироваться в обновленном торговом зале стало еще легче — пространство организовано с учетом основных потребностей покупателей. Например, готовые продукты для быстрой покупки не нужно искать по всему залу — теперь они находятся у входа. При этом товары с долгим сроком хранения расположились по периметру зала. Появилась «сезонная зона», ассортимент которой обновляется раз в две недели в зависимости от времени года и ближайших праздников.
Площадь нового магазина — 360 кв. метров.
Ассортимент — 5 тыс. наименований товаров.
Кассы самообслуживания
Для увеличения пропускной способности в магазине работают пять касс самообслуживания, которые помогут разгрузить поток желающих оплатить покупку на основных кассах.
Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка»:«В новой концепции мы воплотили наше представление о том, каким сегодня должен быть магазин у дома, чтобы сделать лучше жизнь всех, кто живет рядом и работает в нем. Мы надеемся, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и новый уровень свежей продукции при тех же низких ценах создадут действительно приятную атмосферу в магазине и будут приносить удовольствие от покупок».
Когда ждать полного обновления сети
Менять свой облик магазины будут поэтапно. До конца года «Пятёрочка» планирует открыть еще шесть магазинов в новой концепции в Москве и Московской области.
С 2020 года новые и реконструируемые магазины постепенно начнут преображаться в обновленную концепцию.
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