Кто такой Павел Тюляев? Биография руководителя Краснодара в период Великой Отечественной войны

Новый материал Юга.ру из цикла «75 лет освобождению Кубани» посвящен биографии Павла Тюляева. Став председателем крайисполкома в 35 лет, он сильно повлиял на жизнь Краснодара, в том числе во время оккупации.

Павел Федорович Тюляев родился в 1905 году в крестьянской семье в Самарской губернии. В родном селе Покровка работал помощником секретаря сельсовета, позже был заместителем председателя Покровского совета. Вступил в ВКП(б) в 1929 году. В 1933 году окончил Горский сельскохозяйственный институт в г. Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ), по специальности был агрономом плодово-ягодного производства. С 1937 года руководил Кущевским районом, затем — сельскохозяйственным отделом Краснодарского крайкома ВКП(б).

В 1940 году Тюляев стал одним из самых молодых председателей крайисполкома в Краснодаре — на тот момент ему было 35 лет. На должность его назначил Петр Селезнев, первый секретарь Краснодарского краевого комитета ВКП(б).

Обустройство Краснодара В довоенном Краснодаре Тюляев занимался культурным и хозяйственным обустройством. После жалобы профессора Очаповского в краевой газете «Большевик» он, к примеру, распорядился устроить месяц благоустройства садов, скверов и бульваров. Виктор Салошенко в своей книге «Председатели и губернаторы. Взаимосвязь времен» приводит такой отрывок из статьи в том же «Большевике»:

«Центральный сквер имени Хакурате, сквер имени Свердлова, имени Ленина, сад отдыха на Старой Кубани, Первомайская роща очищаются и приводятся в порядок. Здесь будут разбиты новые клумбы, газоны, посажены новые бордюры (живая изгородь) и большое количество цветов. Территория затона на Кубани, где обычно купаются трудящиеся Краснодара, озеленяется. На площади в 5 гектаров будут посажены ивы… В Первомайской роще намечается подвесить большое количество гамаков для отдыхающих, устроить беседки, установить новые киоски, отремонтировать ресторан и детскую площадку…»

Тюляев пытался придать Краснодару столичный облик. При этом был большим противником автомобилей — считал, что они отравляют воздух выхлопными газами. Он даже предлагал закрыть движение по улице Красной и оставить ее только для пешеходов, превратив в цветущий бульвар. Предложение это отклонил Петр Селезнев.

Выступал за организацию ярмарочных мест в Краснодаре и пытался возродить дореволюционные ярмарочные торги. Местную ярмарку по его указанию разместили в северной части города — между скотобойней (сейчас — территория на улице Красной в районе кинотеатра «Аврора») и вокзалом Черноморской железной дороги (сейчас — вокзал Краснодар-2).

Подготовка к войне и железнодорожная ветка Крымская — Тамань Тюляев руководил процессом перехода экономики на военные рельсы согласно им же заранее составленному плану, который включал все предприятия края. Заводы и фабрики по производству хлопчатобумажных изделий, стройматериалов, промышленных товаров нужно было переориентировать на производство вооружения для армии — минометов, мин, снарядов, клинков и гранат. В феврале 1942 года Тюляева наградили орденом «Знак Почета» за строительство укрепленных рубежей. «Учитывая, что морской и речной флоты не справляются с возрастающим объемом перевозок для обеспечения бесперебойного снабжения войск Крымского фронта, просить Государственный Комитет Обороны Союза СССР о строительстве железной дороги нормальной колеи от ст. Крымская, дороги имени Ворошилова, в направлении: Варениковская — Джигинская — Старотитаровская — Тамань». (Постановление Военного Совета Крымского фронта от 29 марта 1942 года). Ветку железной дороги Крымская — Тамань начали строить в том же, 1942 году. Она была признана объектом важного оборонного значения: с ее помощью собирались провести Крымскую спасательную операцию по освобождению полуострова.

Строительство магистрали протяженностью 120 км планировали завершить за два месяца. Люди голодали и работали в тяжелых условиях. Проблема была не только в нехватке времени и сил, но и в уменьшении поставок в край заготовок леса, необходимых для производства шпал.

Вот что писал уполномоченный Армавирского горкома ВКП(б), возглавлявший бригаду армавирских рабочих на строительстве: «С 13 по 19 мая работали на первом строительном участке, сделали 2100 кубометров. 19 мая переведены на второй участок станицы Варениковской, но 25 мая сделали 2500 кубометров, прошли один километр пути. Пока имелись запасы своих продуктов, работа шла нормально, настроение удовлетворительное. Когда перешли на продукты 99-й стройки, положение резко ухудшилось. Дают 533 грамма черной муки и по 13 граммов масла — это и хлеб, и приварок. Люди голодают, соли нет, дров нет, посуды нет, лопат недостает, носилки до сих пор не перевезли со станции Крымская. Люди переболели, администрация относится бюрократически.

<...>

К этому прибавилось истощение, люди не ужинали, утром вышли голодные, часть ушла с работы, и если не будем одновременно начислять трудодни для стимула, дело станет.

При таких обстоятельствах дотянем до 1 июня. Обовшивели, грязные, белья нет, мыла нет, обувка подносилась, много босых, пообтрепались. Людей надо навестить и к 1 июня заменить силы.

26 мая 1942 г.

Шапкин»

Дорогой после завершения строительства так и не успели воспользоваться: перед оккупацией ее намеренно вывели из строя, чтобы не оставлять захватчикам. Немцы ее восстановили, но затем тоже взорвали во время отступления с Таманского полуострова осенью 1943 года. Советские военные восстанавливали ветку вместе с жителями края и использовали уже в конце 1943 — начале 1944 года.

Оккупация Краснодара В 1942 году советские войска оставили Краснодар — по приказу Ставки Верховного Главнокомандования упорных боев за город не было. По распоряжению Тюляева из строя были выведены 40 заводов и промышленных предприятий. Особая группа рабочих под руководством сотрудников краевого управления НКВД взорвала заводы «Октябрь», «Краснолит», имени Седина, ЗИП, нефтеперегонный, компрессорный, кожевенный, мясокомбинат, шорно-седельную фабрику, электростанцию, водопровод и другие предприятия.

При отступлении происходили разрозненные бои: ополченцы пытались задержать фашистов возле реки Кубани, чтобы основные силы армии могли уйти в предгорье. Вместе с Селезневым и Тимошенковым Павел Тюляев был членом Краснодарского штаба партизанского движения.

Что такое Краснодарский краевой штаб партизанского движения 3 сентября 1942 года постановлением крайкома ВКП (б) для руководства партизанским движением в крае создали краевой штаб и утвердили дислокацию партизан по кустам — так назывались соединения нескольких партизанских отрядов. Изначально кустов было семь: Анапский, Новороссийский, Краснодарский, Нефтегорский, Майкопский, Мостовской и резервный Сочинский. За каждым закреплялась определенная группа отрядов. Всего на 25 октября 1942 года их было 75, в них входило 5838 партизан. В тылу фашистов при этом действовало 29 отрядов (1636 партизан).

Создание краевого штаба партизанского движения имело большое значение — прежде всего в плане организации. Партизанские кусты начали формироваться еще с начала войны, но дисциплина в них была совсем не строевая, многие жили с семьями и детьми. Партизан никто не обучал владению оружием, они не занимались разведкой, а оружие получали, выменивая его у солдат Красной армии на спирт. Сначала в партизанские отряды попадали все подряд — даже те, кто не мог участвовать в диверсиях и сражениях. Затем часть людей отсеяли. После организации штаба партизаны стали проводить диверсии — взрывать мосты, уничтожать коммуникации противника, разбивать поезда и паровозы врагов — и агитировать местное население вступать в отряды.

После оккупации Краснодара Оккупация Краснодара длилась полгода — с 9 августа 1942 по 12 февраля 1943 года. После возвращения в Краснодар Тюляев занимался хозяйственными вопросами, восстановлением города и промышленных предприятий после разрушения. Входил в состав краевой комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Руководил формированием нового книжного фонда краснодарской библиотеки им. Пушкина: во время оккупации фашисты уничтожили около 60% книг, газет и журналов.

На восстановление после оккупации Краснодару было выделено 27 млн рублей — и это только на реконструкцию заводов и транспортной системы. Общий же ущерб городу составлял более 2 млрд рублей. Реконструкция началась сразу после отступления немцев, в первую очередь восстанавливали КРЭС (Краснодарскую электростанцию), железнодорожный узел, нефтеперегонный завод, станкостроительный завод имени Седина и комбинат «Главрасжирмасло».

Тюляев и Селезнев восстанавливали школы и высшие учебные заведения — для подготовки рабочих кадров. Большую часть новых работников заводов и предприятий составляли женщины и подростки — мужчины были на фронте. На заводах, машинно-тракторных станциях (МТС) и в совхозах в 1943 году работало более 66 тыс. женщин — 77% всех кадров Кубани на то время. В 1944 году в крае возобновили работу 2293 общеобразовательные школы. До войны их было 2447.

Умер Павел Тюляев в Москве в 1946 году, похоронен на Новодевичьем кладбище. В честь Тюляева в 1978 году назвали новую улицу в Комсомольском микрорайоне Краснодара. В доме по адресу: Тюляева, 21 в 2015 году была открыта мемориальная доска.

1919–1923 — помощник секретаря сельсове­та, делопроизводитель волисполкома, служил в ЧОН

1923–1924 — заместитель председателя Покровского сель­совета

1924–1926 — организовал товарищество по обработке земли, являлся его председателем

1927 — председатель колхоза им. Сталина Покровского сельсовета

1928–1930 — служил в армии

1930–1933 — учился в Горском сельхозинституте

1933–1936 — работал в политотделах МТС Пролетарского и Зимовниковского районов Азово-Черноморского края

1936–1937 — второй секретарь Зимовниковского райкома ВКП(б)

1937–1939 — заведующий сельхозотделом Краснодарского крайкома ВКП(б)

1936 — поступил на заочное отделение исторического факультета Ленинградского университета

1939 — заместитель председателя оргкомитета Пре­зидиума Верховного Совета РСФСР по Краснодарскому краю

с 1940 — председатель Краснодарского крайисполкома