Городам и станицам Кубани будут присваивать новые почетные звания

Для населенных пунктов Краснодарского края ввели новые почетные звания: «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести»

Такое решение 11 декабря приняли депутаты на 16-м пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края.

Сейчас в крае почетные звания имеют три населенных пункта: Новороссийск носит статус города-героя, Анапа и Туапсе — города воинской славы. Однако сражения в годы Великой Отечественной войны шли по всей Кубани. В связи с этим региональные власти решили отметить званиями и другие населенные пункты. Федеральным законом «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» такая возможность предусмотрена, сообщили в пресс-службе ЗСК.

В крае звания «Город воинской доблести» и «Станица воинской доблести» будут присваивать населенным пунктам, на территории которых или недалеко от них шли бои во время войны. Звание «Рубеж воинской доблести» может быть присвоено сразу нескольким населенным пунктам или исторически сложившейся местности.

По мнению губернатора края Вениамина Кондратьева, присваивать тот или иной статус городам и станицам должна комиссия.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил символичность принятия закона в год 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Депутаты приняли закон «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края» сразу в двух чтениях.