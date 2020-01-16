За вклад в промышленность в годы Великой Отечественной российские города получат специальное звание
Депутаты Госдумы 16 января в поддержали инициативу Владимира Путина о присваивании городам звания «Город трудовой доблести»
Парламентарии единогласно поддержали законопроект Владимира Путина о присваивании городам, которые занимались во времена Великой Отечественной войны производством военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.
Город-претендет на присвоение звания должен представить ходатайство с перечислением госнаград предприятий или красных знамен Государственного комитета обороны СССР, наград за трудовые заслуги работников предприятий, документально подтвержденных фактов трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах, а также экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие указанных оснований. Затем обращение будет рассмотрено Российским организационным комитетом «Победа».
В городах, удостоенных такого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Кроме того, буду проводиться дополнительные праздничые мероприятия 1 и 9 мая, а также в день города.
Как писали Юга.ру, с декабря 2018 года для населенных пунктов Краснодарского края ввели новые почетные звания: «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». В апреле 2019-го городами воинской доблести стали Крымск и Темрюк. На это звание претендуют Армавир и Сочи.
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