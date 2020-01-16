За вклад в промышленность в годы Великой Отечественной российские города получат специальное звание

Парламентарии единогласно поддержали законопроект Владимира Путина о присваивании городам, которые занимались во времена Великой Отечественной войны производством военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Город-претендет на присвоение звания должен представить ходатайство с перечислением госнаград предприятий или красных знамен Государственного комитета обороны СССР, наград за трудовые заслуги работников предприятий, документально подтвержденных фактов трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах, а также экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие указанных оснований. Затем обращение будет рассмотрено Российским организационным комитетом «Победа».

В городах, удостоенных такого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Кроме того, буду проводиться дополнительные праздничые мероприятия 1 и 9 мая, а также в день города.