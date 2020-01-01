Как стать водителем в 2020 году: новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки
Редактор раздела Авто Юга.ру подготовил обзор изменений в законах, которые в 2020 году коснутся водителей и тех, кто еще только собирается получить водительские права.
Учиться и сдавать экзамен на права нужно будет по-новому
Жизнь соискателей на обладание водительским удостоверением изменится уже в начале 2020 года (январь — февраль).
В худшую или лучшую сторону, пока непонятно. Точнее, это достаточно индивидуально и относительно. Виной всему постановление правительства РФ № 1734 от 20 декабря 2019 года. Документ уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Это постановление меняет правила допуска потенциальных водителей к управлению транспортными средствами. После утверждения приказом МВД изменения появятся в регламенте приема экзаменов.
Что изменится в начале года? Прежде всего — место проведения обучения. Можно будет вывозить ученика за рулем на автомагистраль, обучая на скоростях, превышающих 60 км/ч. Также стоит отметить, что получить право управления по категориям D, Tb и Tm можно будет теперь только с 20 лет. Это, напомним, нужно для управления автобусом, троллейбусом и трамваем.
Во второй половине 2020 года кандидатов в водители ждет еще ряд изменений, касающихся сдачи экзамена. Вместо традиционных «площадки» и «города» будет проводиться комплексный получасовой экзамен, который будет состоять из элементов того и другого. Но теперь, прежде чем выехать с экзаменатором в город, ученик должен будет доказать, что он владеет азами вождения. Доказать это можно будет либо на специальной площадке, либо на обычной тупиковой улице вдали от жилых построек, продемонстрировав навыки трогания с места, парковки и иных элементов. Что касается мотоциклистов, то их эти изменения не коснутся.
Кстати, ранее против этих изменений выступало Минэкономразвития. Вопросы были к тому, что ранее пересдача учеником касалась не всего экзамена, а конкретной его части («площадки» или «города»). Согласно новым правилам, придется пересдавать весь экзамен полностью. Пересдача теоретической части возможна не ранее 7 дней и не позднее 30 дней после проваленного экзамена. Практическую часть можно пересдавать не ранее 7 дней, но не позднее 60 дней после неудачи. Ежегодно в России проходит около 7,5 млн экзаменов на право управления транспортными средствами.
Одно из главных изменений, которые вступят в силу с 1 октября 2020 года, — возможность оспорить результат экзамена, а результаты — аннулировать.
Но тут же стоит отметить, что и ГИБДД сможет аннулировать положительные итоги экзамена. Но это они смогут сделать, если обнаружат, например, поддельные документы ученика. Это, в частности, касается медсправок, о которых поговорим ниже.
Ужесточатся и условия возврата водительского удостоверения водителю после лишения. Пока задолженности по штрафам не будут оплачены все без исключения, права не вернут.
Новые правила получения медицинских справок для водителей
Изменения коснутся не только порядка сдачи экзаменов, но и порядка получения медицинской справки. Изначально новые правила хотели ввести 22 ноября 2019 года, но ввиду колоссального недовольства общественности, огромных очередей в медицинских учреждениях на прохождение комиссии и личного недовольства президента России Министерство здравоохранения РФ перенесло основные нововведения на 1 июля 2020 года. Прежде всего стоит отметить, когда эта самая медицинская справка требуется водителю:
- когда водитель получает права впервые или открывает в них новую категорию;
- когда водитель оформляет замену водительского удостоверения (как правило, раз в десять лет);
- когда водителю возвращают право управления транспортным средством после лишения, связанного с состоянием опьянения.
Теперь наглядно попробуем показать, что изменится при получении новой медицинской справки.
Подпункт 9 пункта 6 порядка медицинского освидетельствования:
Было:
...качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови (при выявлении врачом (психиатром/наркологом) симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами).
Стало:
...качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови.
То есть ранее сдавать кровь на хронический алкоголизм нужно было только в случае, если врач выявлял определенные его симптомы. Теперь же такой анализ обязаны будут сдавать все.
Подпункт 8 пункта 6:
Было:
...определение наличия психоактивных веществ в моче (при выявлении врачом психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами).
Стало:
...определение наличия психоактивных веществ в моче.
Как и в случае с кровью на алкоголизм, теперь анализ на наркотики нужно будет сдавать абсолютно всем водителям, которые хотят получить медицинскую справку.
Новые пункты 61, 62 и 63:
Было:
их не было ранее.
Стало:
Вкратце. Анализ мочи будет проходить в два этапа: предварительный и подтверждающий. Они проводятся разными методами. Первый — для всех водителей. Второй — для тех, у кого первый анализ показал положительный результат.
А вот пункты 10 и 101 уже действуют:
Было:
В случае выявления в ходе обследования врачом-психиатром у освидетельствуемого симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, освидетельствуемый направляется на психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией медицинской организации, уполномоченной на то федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Стало:
Вкратце. Утверждается цифра в 1,2 CDT, которая считается максимальным порогом для отрицательного анализа крови. Если показатель превышен, то вы — алкоголик. При положительном анализе крови или мочи водитель направляется на дообследование в диспансер, где уже четко выявляют или не выявляют расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. В случае несогласия с результатами собирается врачебная комиссия, которая принимает окончательное решение.
У водителей есть еще целых полгода для того, чтобы пройти медосмотр по старым правилам. Справка действует год. Тут же стоит отметить, что стоимость справки также изменится. Это зависит от того, сколько будут стоить новые анализы. По неподтвержденной информации, стоимость ее может вырасти в 2-3 раза.
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