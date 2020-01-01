Как стать водителем в 2020 году: новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки

Редактор раздела Авто Юга.ру подготовил обзор изменений в законах, которые в 2020 году коснутся водителей и тех, кто еще только собирается получить водительские права.

Учиться и сдавать экзамен на права нужно будет по-новому

Жизнь соискателей на обладание водительским удостоверением изменится уже в начале 2020 года (январь — февраль).

В худшую или лучшую сторону, пока непонятно. Точнее, это достаточно индивидуально и относительно. Виной всему постановление правительства РФ № 1734 от 20 декабря 2019 года. Документ уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Это постановление меняет правила допуска потенциальных водителей к управлению транспортными средствами. После утверждения приказом МВД изменения появятся в регламенте приема экзаменов.

Что изменится в начале года? Прежде всего — место проведения обучения. Можно будет вывозить ученика за рулем на автомагистраль, обучая на скоростях, превышающих 60 км/ч. Также стоит отметить, что получить право управления по категориям D, Tb и Tm можно будет теперь только с 20 лет. Это, напомним, нужно для управления автобусом, троллейбусом и трамваем.

Во второй половине 2020 года кандидатов в водители ждет еще ряд изменений, касающихся сдачи экзамена. Вместо традиционных «площадки» и «города» будет проводиться комплексный получасовой экзамен, который будет состоять из элементов того и другого. Но теперь, прежде чем выехать с экзаменатором в город, ученик должен будет доказать, что он владеет азами вождения. Доказать это можно будет либо на специальной площадке, либо на обычной тупиковой улице вдали от жилых построек, продемонстрировав навыки трогания с места, парковки и иных элементов. Что касается мотоциклистов, то их эти изменения не коснутся.

Кстати, ранее против этих изменений выступало Минэкономразвития. Вопросы были к тому, что ранее пересдача учеником касалась не всего экзамена, а конкретной его части («площадки» или «города»). Согласно новым правилам, придется пересдавать весь экзамен полностью. Пересдача теоретической части возможна не ранее 7 дней и не позднее 30 дней после проваленного экзамена. Практическую часть можно пересдавать не ранее 7 дней, но не позднее 60 дней после неудачи. Ежегодно в России проходит около 7,5 млн экзаменов на право управления транспортными средствами.

Одно из главных изменений, которые вступят в силу с 1 октября 2020 года, — возможность оспорить результат экзамена, а результаты — аннулировать.

Но тут же стоит отметить, что и ГИБДД сможет аннулировать положительные итоги экзамена. Но это они смогут сделать, если обнаружат, например, поддельные документы ученика. Это, в частности, касается медсправок, о которых поговорим ниже.