Справка на права станет дороже. В чем причина и сколько она будет стоить
22 ноября в России изменятся правила прохождения медицинской комиссии для получения водительских прав. Станет больше анализов, которые надо обязательно сдавать, что, соответственно, повлечет за собой рост цен.
О том, что именно поменяется в процедуре оформления справки и как это повлияет на стоимость услуги, читайте в разборе Юга.ру.
Как сейчас? В соответствии с Приказом Минздрава России № 344н, медицинское освидетельствование водителей и кандидатов проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию. Для получения справки нужно пройти оториноларинголога, офтальмолога, невролога, терапевта, а также психиатра и нарколога.
В порядке прохождения освидетельствования указано, что при выявлении врачом симптомов и синдромов заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению автомобилем человеку придется сдать тест на наличие психоактивных веществ в моче, а также тест на качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Этот маркер показывает злоупотребление алкоголем.
Таким образом, сейчас сдавать кровь и мочу нужно только по индивидуальному предписанию врача психиатра-нарколога, а не всем.
Как будет с 22 ноября? Приказ Минздрава России № 731н внес некоторые изменения в первоначальный документ. Оттуда исключили формулировки, которые позволяли врачам самостоятельно назначать дополнительные анализы. Теперь кровь и мочу придется сдавать всем водителям и кандидатам на получение прав.
Наличие психоактивных веществ в моче будут определять в два этапа: предварительным и подтверждающим химико-токсикологическим исследованием.
Если у водителя найдут заболевание, при котором нельзя управлять автомобилем, информация сразу поступит в единую электронную базу данных и станет поводом для аннулирования прав, сообщила «Российская газета».
Получить справку станет сложнее? Да. Анализ крови на CDT делается 4 часа и стоит в районе 3 тыс. рублей. Кроме того, в течение 24 часов до теста нельзя пить алкоголь и принимать любые лекарства, в течение 8 часов до него нельзя ничего есть — только пить негазированную воду. За полчаса до анализа нельзя курить и испытывать стресс.
Тест на наличие наркотиков в моче также стоит примерно 3 тыс. рублей и делается несколько часов.Специальной подготовки к анализу не требуется.
Сложность заключается еще и в том, что в большинстве медицинских организаций, где можно пройти освидетельствование, нет своих лабораторий. При этом сами анализы нужно провести в течение нескольких часов после сдачи биоматериалов.
Правда ли, что люди по всей России стоят в очередях на медосвидетельствование? У автомобилистов осталось меньше двух дней, чтобы получить справку по старым правилам и старой цене. Очереди образовались в Краснодаре, Воронеже, Ярославле, Оренбурге, Рязани и в других городах. При этом многие люди жаловались, что им пришлось отпроситься с работы, а заранее об изменениях общественность никто не предупреждал.
До 22 ноября справка стоит по-старому? Да. Утром паблик «Туподар» выложил видео с большим скоплением людей в ККБ №1. Краснодарцы решили массово пройти медицинское освидетельствование до вступления изменений в силу. Позже там же опубликовали фотографию с предупреждением, что с 22 ноября стоимость справки увеличится почти до 6 тыс. рублей.
Журналистка портала Юга.ру позвонила в несколько медицинских организаций города, при этом трубку взяли только в одном учреждении. Из их ответа и открытых данных на сайтах других клиник удалось узнать, что 20 ноября справка для получения прав категории В стоит от 850 рублей, без учета психиатра и нарколога. Этих врачей дополнительно можно пройти примерно за 330 и 420 рублей соответственно. Таким образом, за медицинское освидетельствование придется заплатить от 1,6 тыс. рублей. Собеседник также добавил, что в их организации знают о будущем подорожании справок, но уточнил, что у них «пока такого распоряжения не было».
Что происходит и почему в краснодарских комиссиях на медосвидетельствование скопились очереди
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