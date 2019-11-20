Справка на права станет дороже. В чем причина и сколько она будет стоить

22 ноября в России изменятся правила прохождения медицинской комиссии для получения водительских прав. Станет больше анализов, которые надо обязательно сдавать, что, соответственно, повлечет за собой рост цен. О том, что именно поменяется в процедуре оформления справки и как это повлияет на стоимость услуги, читайте в разборе Юга.ру.

Как сейчас? В соответствии с Приказом Минздрава России № 344н, медицинское освидетельствование водителей и кандидатов проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию. Для получения справки нужно пройти оториноларинголога, офтальмолога, невролога, терапевта, а также психиатра и нарколога. В порядке прохождения освидетельствования указано, что при выявлении врачом симптомов и синдромов заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению автомобилем человеку придется сдать тест на наличие психоактивных веществ в моче, а также тест на качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Этот маркер показывает злоупотребление алкоголем. Таким образом, сейчас сдавать кровь и мочу нужно только по индивидуальному предписанию врача психиатра-нарколога , а не всем.

Как будет с 22 ноября? Приказ Минздрава России № 731н внес некоторые изменения в первоначальный документ. Оттуда исключили формулировки, которые позволяли врачам самостоятельно назначать дополнительные анализы. Теперь кровь и мочу придется сдавать всем водителям и кандидатам на получение прав. Наличие психоактивных веществ в моче будут определять в два этапа: предварительным и подтверждающим химико-токсикологическим исследованием. Если у водителя найдут заболевание, при котором нельзя управлять автомобилем, информация сразу поступит в единую электронную базу данных и станет поводом для аннулирования прав, сообщила «Российская газета».

Получить справку станет сложнее? Да. Анализ крови на CDT делается 4 часа и стоит в районе 3 тыс. рублей . Кроме того, в течение 24 часов до теста нельзя пить алкоголь и принимать любые лекарства, в течение 8 часов до него нельзя ничего есть — только пить негазированную воду. За полчаса до анализа нельзя курить и испытывать стресс. Тест на наличие наркотиков в моче также стоит примерно 3 тыс. рублей и делается несколько часов. Специальной подготовки к анализу не требуется. Сложность заключается еще и в том, что в большинстве медицинских организаций, где можно пройти освидетельствование, нет своих лабораторий. При этом сами анализы нужно провести в течение нескольких часов после сдачи биоматериалов.

Правда ли, что люди по всей России стоят в очередях на медосвидетельствование? У автомобилистов осталось меньше двух дней, чтобы получить справку по старым правилам и старой цене. Очереди образовались в Краснодаре, Воронеже, Ярославле, Оренбурге, Рязани и в других городах. При этом многие люди жаловались, что им пришлось отпроситься с работы, а заранее об изменениях общественность никто не предупреждал.