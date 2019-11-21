«Чушь какая-то». Путин возмутился новыми правилами медосмотра, а Минздрав передумал их вводить

По всей России 21 ноября образовались огромные очереди в организациях для медицинского освидетельствования водителей и кандидатов. Это коснулось Краснодара, Воронежа, Ярославля, Оренбурга, Рязани и других городов. Люди пытались получить медсправки, так как с 22 ноября должны были измениться правила прохождения медицинской комиссии. Предполагалось, что теперь все обязаны будут сдавать анализы крови и мочи, что повлечет за собой рост цен в несколько раз.

Днем 21 ноября Минздрав России решил отложить вступление в силу приказа, сообщил «360». При этом нигде не указывается, на какой срок изменения отложили.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию.

Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — написал в своем телеграм-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.