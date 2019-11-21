«Чушь какая-то». Путин возмутился новыми правилами медосмотра, а Минздрав передумал их вводить
Минздрав России 21 ноября отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей
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По всей России 21 ноября образовались огромные очереди в организациях для медицинского освидетельствования водителей и кандидатов. Это коснулось Краснодара, Воронежа, Ярославля, Оренбурга, Рязани и других городов. Люди пытались получить медсправки, так как с 22 ноября должны были измениться правила прохождения медицинской комиссии. Предполагалось, что теперь все обязаны будут сдавать анализы крови и мочи, что повлечет за собой рост цен в несколько раз.
Днем 21 ноября Минздрав России решил отложить вступление в силу приказа, сообщил «360». При этом нигде не указывается, на какой срок изменения отложили.
«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию.
Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — написал в своем телеграм-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
Президент России Владимир Путин возмутился попыткой ввести изменения. Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда в России — 11 тыс. 280 рублей, его получают 3,2 млн человек. По мнению главы государства, Минтруд должен был предусмотреть это, ведь люди не могут отдавать за справку половину зарплаты, пишет RT.
«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — процитировало Путина РИА «Новости».
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