Минздрав сообщил, когда вступит в силу новый порядок медосмотра водителей

По всей России 21 ноября образовались огромные очереди в организациях для медицинского освидетельствования водителей и кандидатов. Это коснулось Краснодара, Воронежа, Ярославля, Оренбурга, Рязани и других городов. Люди пытались получить медсправки, так как с 22 ноября должны были измениться правила прохождения медицинской комиссии. Предполагалось, что теперь все обязаны будут сдавать анализы крови и мочи, что повлечет за собой рост цен в несколько раз. Цена освидетельствования могла достигать пяты тысяч рублей и более.

Днем 21 ноября Минздрав решил отложить вступление в силу приказа «с учетом обеспокоенности граждан». А президент Владимир Путин назвал чушью попытку ввести новый порядок медосмотра.

В тот же день стало известно об увольнении директора центра наркологии имени Сербского Татьяны Клименко, которая, по данным СМИ, одобрила новый порядок медосмотра. Порталу «360» Клименко заявила, что не хотела бы комментировать причины, по которым ее отстранили от должности.

«Я узнала об этом сегодня, и это мой последний рабочий день на этом посту. Могу категорически заявить, что не была инициатором новой системы медосмотра водителей и положительного отзыва на нее не давала», — подчеркнула врач.

Позже Минздрав опубликовал приказ, в котором говорится, что новый порядок медосмотра для водителей при получении прав вступит в силу в июле 2020 года. При этом ведомство пообещало дополнительно проанализировать методы тестирования, чтобы расценки на них в регионах были адекватными и проверки оставались бы эффективными.