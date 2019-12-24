В 2020 году в России масштабно изменятся правила экзамена на водительские права — «Ъ»

«Коммерсантъ» 24 декабря сообщил об изменениях в порядке подготовки автомобилистов к сдаче на права

Ряд нововведений начнет действовать уже в январе 2020 года. Так, сразу после публикации постановления начнут действовать следующие изменения:

Издание ознакомилось с соответствующим постановлением от 20 декабря, которое подписало правительство РФ. В аппарате правительства подтвердили, что документ утвердил Дмитрий Медведев.

Кроме того, с 1 октября 2020 года россияне будут учиться и сдавать на права по новым условиям:

объединят две прежде раздельных части экзамена — «площадку» и «город» — в один получасовой экзамен . При этом проверить базовые навыки вождения экзаменатор сможет как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки. При этом ранее СМИ сообщали, что ГИБДД собирается исключить площадку из экзамена на права;

. При этом проверить базовые навыки вождения экзаменатор сможет как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки. При этом ранее СМИ сообщали, что ГИБДД собирается исключить площадку из экзамена на права; исчезнет возможность заранее обкатывать учебный маршрут , так как с 1 октября будет публиковаться только лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут;

, так как с 1 октября будет публиковаться только лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут; результаты экзамена можно будет аннулировать после жалобы на отрицательную оценку экзаменатора. Однако ГИБДД тоже сможет отменять положительный результат — например, в случае, если были предоставлены поддельные медсправки;

после жалобы на отрицательную оценку экзаменатора. Однако ГИБДД тоже сможет отменять положительный результат — например, в случае, если были предоставлены поддельные медсправки; уточнятся сроки проведения повторных экзаменов: новую проверку теоретических знаний будут назначать на ранее чем через неделю, но не позже чем через 30 дней, экзамен на навык вождения — не ранее чем через неделю, но не позже 60 дней. Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, следующую возможность сдать придется ждать не меньше месяца, но и не более 90 дней.