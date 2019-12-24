В 2020 году в России масштабно изменятся правила экзамена на водительские права — «Ъ»

Краснодарский край, Вся Россия

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«Коммерсантъ» 24 декабря сообщил об изменениях в порядке подготовки автомобилистов к сдаче на права

Издание ознакомилось с соответствующим постановлением от 20 декабря, которое подписало правительство РФ. В аппарате правительства подтвердили, что документ утвердил Дмитрий Медведев.

Ряд нововведений начнет действовать уже в январе 2020 года. Так, сразу после публикации постановления начнут действовать следующие изменения:

  • разрешат обучаться вождению на дорогах, на которых можно ехать со скоростью выше 60 км/ч;
  • перестанут возвращать удостоверения водителям, которые имеют задолженность по штрафам;
  • изменят возрастное ограничение для тех, кто хочет получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm): теперь их можно будет получать не с 16 лет, а с 20;
  • перестанут допускать кандидатов к экзамену в ГАИ, если у автошколы, в которой они обучались, не было образовательной лицензии.

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Кроме того, с 1 октября 2020 года россияне будут учиться и сдавать на права по новым условиям:

  • объединят две прежде раздельных части экзамена — «площадку» и «город» — в один получасовой экзамен. При этом проверить базовые навыки вождения экзаменатор сможет как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки. При этом ранее СМИ сообщали, что ГИБДД собирается исключить площадку из экзамена на права;
  • исчезнет возможность заранее обкатывать учебный маршрут, так как с 1 октября будет публиковаться только лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут;
  • результаты экзамена можно будет аннулировать после жалобы на отрицательную оценку экзаменатора. Однако ГИБДД тоже сможет отменять положительный результат — например, в случае, если были предоставлены поддельные медсправки;
  • уточнятся сроки проведения повторных экзаменов: новую проверку теоретических знаний будут назначать на ранее чем через неделю, но не позже чем через 30 дней, экзамен на навык вождения — не ранее чем через неделю, но не позже 60 дней. Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, следующую возможность сдать придется ждать не меньше месяца, но и не более 90 дней.

Согласно постановлению, в мотокатегории не изменятся нормы приема экзамена. Водители, как и раньше, будут сдавать практическую часть только на площадке.

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В «Коммерсанте» уточнили, что в постановлении описаны не все изменения и что подробности появятся в регламенте приема экзаменов и в рекомендациях для инспекторов. Подготовка этих документов займет десять месяцев.

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