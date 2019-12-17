Краснодарская «Типография» проведет новогодний маркет
В Центр современного искусства «Типография» в Краснодаре 21-22 декабря состоится новогодний маркет, где можно будет купить необычные подарки и посетить лекции
На маркете можно будет купить одежду, украшения, сумки, книги или блокноты, почистить кроссовки, сделать укладку, приобрести косметику. Особенность маркета в «Типографии» — там можно будет приобрести работы художников, к примеру, группировка ЗИП выставит свой «Черный рынок».
Кроме того, в дни маркета пройдут лекции о кино, спорте зимой, винтажной одежде и zerowaste, о том, как экономить в Краснодаре и подготовиться к новому году за 100 тыс. рублей и за 10 тыс. рублей. Также пройдут мастер-классы для детей и взрослых.
Днем поддерживать атмосферу праздника будут диджеи, а после 20:00 пройдут концерты группы LUMB и MC Pupok. Будет работать и зона еды.
С расписанием мероприятий и списком участников можно ознакомиться на сайте «Типографии».
Маркет будет работать с 12:00 до 21:00. Вход свободный.
Напомним, из-за повышения арендной платы Центр современного искусства «Типография» в августе покинул помещение на улице Буденного и переехал на Зиповскую, 5, корпус 33.
Как писали Юга.ру, 21 декабря в Краснодаре откроется главная городская елка и заработает новогодняя ярмарка на Главной городской площади.
Все материалы по теме:
Читайте также
Статьи Партнерский«Когда открывался, не знал, сколько в Краснодаре кофеен»
Интервью с основателем «Зацепи кофе»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.