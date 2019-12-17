Краснодарская «Типография» проведет новогодний маркет

В Центр современного искусства «Типография» в Краснодаре 21-22 декабря состоится новогодний маркет, где можно будет купить необычные подарки и посетить лекции

На маркете можно будет купить одежду, украшения, сумки, книги или блокноты, почистить кроссовки, сделать укладку, приобрести косметику. Особенность маркета в «Типографии» — там можно будет приобрести работы художников, к примеру, группировка ЗИП выставит свой «Черный рынок».

Кроме того, в дни маркета пройдут лекции о кино, спорте зимой, винтажной одежде и zerowaste, о том, как экономить в Краснодаре и подготовиться к новому году за 100 тыс. рублей и за 10 тыс. рублей. Также пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

Днем поддерживать атмосферу праздника будут диджеи, а после 20:00 пройдут концерты группы LUMB и MC Pupok. Будет работать и зона еды.

С расписанием мероприятий и списком участников можно ознакомиться на сайте «Типографии».

Маркет будет работать с 12:00 до 21:00. Вход свободный.