Как экономить на интернете. Девять предложений «Ростелекома» «для своих» и не только

«Ростелеком» весной запустил акцию «Для своих», которая включает несколько интересных предложений для пользователей. Юга.ру рассказывают, что «Ростелеком» подготовил для тех, кто пользуется услугами оператора уже давно, а также чем готов привлечь новых абонентов. Для действующих абонентов Для новых абонентов

Для опытных пользователей Для тех, кто пользуется «Ростелекомом» не первый месяц и даже год и уже давно стал «своим», будут доступны специальные предложения в рамках акции «Для своих». До 30 сентября абоненты смогут подключить услуги «Видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ» с пакетом телеканалов «Для своих» или Wink, подписку «Лицей Плюс» и «Мобильная связь» по единой цене. Можно подключить одну из пяти опций или использовать их все вместе. К примеру, абонент, который пользуется домашним интернетом «Ростелекома», может подключить как одну дополнительную опцию Wink, так и «Видеонаблюдение», «Мобильную связь», подписку на «Лицей Плюс» и «Интерактивное ТВ» — все в комплексе. Стоимость любой услуги составит 199 рублей в месяц.

Как работает сервис Wink: Телевизор, образование и развлечения — в одном приложении

Безопасный дом Видеонаблюдение поможет дистанционно контролировать все, что происходит у вас дома. Отправляясь на выходные к морю или в срочную командировку, можно чуть меньше переживать о кошке, которая осталась в квартире на хозяйстве. Только не забудьте оставить ей воды и еды! Тариф в рамках акции «Для своих» включает услугу «Видеонаблюдение» и видеокамеру Wi-Fi HD в рассрочку на 24 месяца (но нужно внести первый платеж — 2399 рублей). Трансляции с камеры можно смотреть в мобильном приложении и личном кабинете «Ростелекома». Развлечения на любой вкус «Интерактивное ТВ» и сервис Wink — самые популярные опции у любителей кино и сериалов. Подключив эти услуги по акции «Для своих», вы получите больше сотни каналов, куда уже включен пакет «Кино». Изменить пакет каналов можно самостоятельно, стоимость указана на сайте «Ростелекома».

Учеба в удобное время Не прошло и года с запуска образовательного сервиса «Ростелеком Лицей», однако он уже полюбился школьникам и их родителям. Здесь можно найти репетитора, курсы по подготовке к ЕГЭ, тренажеры для развития памяти, логики и внимания. Каникулы — это не только время для отдыха, но и возможность подтянуть свои знания по школьным предметам или просто больше углубиться в изучение, например, иностранного языка. Подписка «Лицей Плюс» поможет составлять план обучения и отслеживать статистику достижений. До конца лета абонентам «Ростелекома» сервис доступен со скидкой на один месяц. Всегда на связи Стабильная связь — это прежде всего комфорт. В рамках акции «Для своих» подключить услугу «Мобильная связь» от «Ростелекома» можно будет по выгодной цене. Мобильный тариф включает 4 гигабайта интернета, 50 СМС, 200 минут на звонки, а также безлимитный трафик на использование мессенджеров, социальных сетей и приложения Wink. Акция «Для своих»:



— «Видеонаблюдение»,

— «Интерактивное ТВ» (107 каналов+пакет «Кино»),

— Wink (96 каналов+пакет «Кино»)

— подписка на «Лицей Плюс»,

— «Мобильная связь»



Цена любой услуги — 199 руб/мес

Для новых абонентов Стать «своими» могут не только действующие абоненты. «Ростелеком» разработал четыре предложения для новых пользователей с разными предпочтениями. Интернет, которого хватит на всех Для тех, кто ценит свое время, а также стабильность и качество связи, подойдет тариф «Для интернета». Вы получите домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, 5 гигабайт облачного пространства на «Яндекс. Диске». Тариф «Для интернета»:



Домашний интернет — до 100 Мбит/с

5 Гб на «Яндекс. Диске»



Цена — 400 руб/мес

Всегда онлайн Быть на связи везде и всегда — для многих это главный принцип выбора тарифа и оператора. Для абонентов с таким пожеланием «Ростелеком» разработал пакет «Для интернета везде». Он включает домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, мобильную связь, 5 гигабайт на облаке «Яндекс. Диска» и подписку на сервис Wink (тариф «Легкий-Промо»). Тариф «Для интернета везде»:



Домашний интернет — до 100 Мбит/с

Мобильная связь — 4 Гб, 50 СМС, 200 минут

5 Гб на «Яндекс. Диске»

Бесплатная подписка на Wink (тариф «Легкий-Промо»)



Цена — 599 руб/мес Впечатления превыше всего Тариф «Для впечатлений» идеально подойдет киноманам. Он включает домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с и 128 каналов в «Интерактивном ТВ», куда уже входит пакет «Кино». Тариф «Для впечатлений»:



Домашний интернет — до 100 Мбит/с

«Интерактивное ТВ» + пакет «Кино»— 128 каналов



Цена — 599 руб/мес

Больше впечатлений «для своих» Это новый тариф, к которому можно будет подключиться только с 1 июня. Стабильный интернет, подписка на сервис Wink, включая пакет «Кино», и облачное пространство на «Яндекс. Диске» — все это по отличной цене от «Ростелекома». Чтобы подключить пакет телеканалов, необходимо активировать промокод. Его можно получить в личном кабинете после подключения услуги «Домашний интернет». Тариф «Впечатления для своих»:



Домашний интернет — 100 Мбит/с

Подписка на Wink (96 каналов+пакет «Кино»)

5 Гб на «Яндекс. Диске»



Цена — 499 руб/мес