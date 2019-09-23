Что вы знаете о развлечениях? Пройдите тест и выиграйте подписку на сервис Wink
Телевизор — это давно уже не только бесконечный модный приговор, «Пусть говорят» и речевки Киселева.
Чтобы доказать это на практике, «Ростелеком» запустил платформу Wink — цифровое интерактивное ТВ, где пользователь сам решает, что, когда и на каком устройстве смотреть.
Подробнее об этом сервисе мы писали ранее, а сейчас разыгрываем месяц подписки на Wink. Для этого ответьте правильно на все вопросы нашего теста.
Спасибо, что прошли наш тест!
Что вы знаете о развлечениях?
Чтобы выиграть промокод на месячную подписку на Wink, нужно ответить правильно на все 9 вопросов. Воспользоваться промокодом могут как новые пользователи сервиса, так и уже зарегистрированные.
Количество промокодов ограничено.
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Пройдите тест без ошибок и выиграйте подписку на сервис Wink
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