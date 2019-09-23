Что вы знаете о развлечениях? Пройдите тест и выиграйте подписку на сервис Wink

Телевизор — это давно уже не только бесконечный модный приговор, «Пусть говорят» и речевки Киселева.

Чтобы доказать это на практике, «Ростелеком» запустил платформу Wink — цифровое интерактивное ТВ, где пользователь сам решает, что, когда и на каком устройстве смотреть.