Материал подготовлен совместно с компанией «Ростелеком»

Что вы знаете о развлечениях? Пройдите тест и выиграйте подписку на сервис Wink

Вся Россия

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Телевизор — это давно уже не только бесконечный модный приговор, «Пусть говорят» и речевки Киселева.

Чтобы доказать это на практике, «Ростелеком» запустил платформу Wink — цифровое интерактивное ТВ, где пользователь сам решает, что, когда и на каком устройстве смотреть.

Подробнее об этом сервисе мы писали ранее, а сейчас разыгрываем месяц подписки на Wink. Для этого ответьте правильно на все вопросы нашего теста.

Спасибо, что прошли наш тест!

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© Фото Юга.ру

Что вы знаете о развлечениях?

Чтобы выиграть промокод на месячную подписку на Wink, нужно ответить правильно на все 9 вопросов. Воспользоваться промокодом могут как новые пользователи сервиса, так и уже зарегистрированные.

Количество промокодов ограничено.

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Пройдите тест без ошибок и выиграйте подписку на сервис Wink

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