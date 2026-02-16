Министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова заключили под стражу

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сергея Штрикова обвиняют в превышении полномочий

16 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд Краснодара отправил под стражу министра ГО и ЧС Кубани Сергея Штрикова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2024 году Штриков поручил своим подчиненным подготовить подложные документы. В них якобы фиксировались нарушения при проведении аукциона на приобретение и монтаж быстровозводимого модульного здания пожарного депо.

Хотя торги уже состоялись, чиновник добился их отмены на основании сфабрикованных данных. При повторном аукционе победу одержала организация, интересы которой лоббировал обвиняемый.

Штриков будет под стражей до 15 апреля.

Напомним, утром 16 февраля СМИ сообщили, что министра ГО и ЧС Кубани задержали сотрудники ФСБ, когда тот был на вокзале и собирался уехать в отпуск в Сочи.

Как писали Юга.ру, у бывшей замглавы Кубани Анны Миньковой хотят отобрать имущество на 330 млн рублей.

