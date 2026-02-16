Жители Кавминвод пятые сутки живут без воды из-за прорыва на водоводе. Питье в магазинах резко подорожало

12 февраля мэр Железноводска Евгений Бакулин сообщил в своем телеграм-канале, что город, а также Пятигорск, Ессентуки, Лермонтово и другие населенные пункты остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе. По его словам, трубопровод построили еще в 1971 году и эксплуатировали 50 лет. Из-за повреждения пришлось остановить подачу ресурса на главную насосную станцию. Бакулин заявил, что ремонт осложняется постоянно повышающимся уровнем воды в месте аварии. Это ограничивает доступ к поврежденному участку. Представители водоканала обещали завершить ремонт к вечеру 12 февраля, но этого не произошло. Затем сроки дважды переносили . К 16 февраля авария так и не устранена .

В связи с происшествием школы Кавминвод перевели на дистанционное обучение. В Железноводске удаленку ввели на 16 и 17 февраля, а в Ессентуках , Лермонтове и Пятигорске — только на один день. Большинство детсадов временно приостановили работу. 15 февраля под постом главы Лермонтова Елены Кобзевой жители подняли вопрос о тарифах и коммунальных платежах:

На фоне коммунального коллапса в магазинах Ставрополья выросли цены на питьевую воду. Мэр Железноводска Евгений Бакулин рассказал в своем телеграм-канале, что в магазинах города проводятся проверки из-за необоснованного завышения стоимости питья. Результаты власти направят в контролирующие и надзорные органы, включая ФАС.

Бакулин обратился к местным бизнесменам с просьбой не завышать стоимость питьевой воды, а также не спекулировать на товарах первой необходимости.



При этом жители жалуются, что в магазинах им приходиться покупать бутилированную воду по 150 рублей за пять литров, а в некоторых поселках цена доходит до 300 рублей.