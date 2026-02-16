В Краснодаре в 2026 году отремонтируют 15 дорог. Какие именно?

Минтранс Кубани согласовал список дорог, которые отремонтируют в Краснодаре за год

15 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в течение 2026 года в кубанской столице отремонтируют 15 дорог общей протяженностью более 13 км. По его словам, специалисты уже работают на улице Обрывной — от Воронежской до дома №131/9. Там демонтируют бортовые камни и покрытие тротуаров. Такой же ремонт начался на дублере улицы Дзержинского — от Покрышкина до Кореновской.

Какие улицы еще в списке:

  • Богатырская — от Восточного обхода до Сечевой (поселок Новознаменский);
  • Комарова — от Тенистой до Лаперуза;
  • Тенистая — от Российской до Комарова;
  • Циолковского — от Гастелло до дома № 7 по Циолковского;
  • Кожевенная — от Кубанской Набережной до Скорняжной;
  • переулок Майорский — от Рашпилевской до Красной;
  • Краснодарская (поселок Лазурный);
  • Воронежская — от Майкопской до Обрывной;
  • Гудимы — от Ленина до Суворова;
  • Красина — от Кубанской Набережной до дома № 16;
  • Атарбекова — от Тургенева до Герцена;
  • Корницкого — от Буденного до Промышленной;
  • переулок Петровский — от Ковтюха до Адыгейской Набережной.

По данным 93.ру, на эти цели потратят 805 млн рублей. Деньги выделили из краевого бюджета.

Сейчас администрация готовит необходимые документы для проведения торгов. Заключить контракт планируют в феврале. Завершить ремонт дорог собираются до 1 сентября.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре у Екатерининского зала на месяц изменят движение транспорта.

