В Краснодаре в 2026 году отремонтируют 15 дорог. Какие именно?

15 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в течение 2026 года в кубанской столице отремонтируют 15 дорог общей протяженностью более 13 км. По его словам, специалисты уже работают на улице Обрывной — от Воронежской до дома №131/9. Там демонтируют бортовые камни и покрытие тротуаров. Такой же ремонт начался на дублере улицы Дзержинского — от Покрышкина до Кореновской.

