В Краснодаре в 2026 году отремонтируют 15 дорог. Какие именно?
Минтранс Кубани согласовал список дорог, которые отремонтируют в Краснодаре за год
15 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в течение 2026 года в кубанской столице отремонтируют 15 дорог общей протяженностью более 13 км. По его словам, специалисты уже работают на улице Обрывной — от Воронежской до дома №131/9. Там демонтируют бортовые камни и покрытие тротуаров. Такой же ремонт начался на дублере улицы Дзержинского — от Покрышкина до Кореновской.
Какие улицы еще в списке:
- Богатырская — от Восточного обхода до Сечевой (поселок Новознаменский);
- Комарова — от Тенистой до Лаперуза;
- Тенистая — от Российской до Комарова;
- Циолковского — от Гастелло до дома № 7 по Циолковского;
- Кожевенная — от Кубанской Набережной до Скорняжной;
- переулок Майорский — от Рашпилевской до Красной;
- Краснодарская (поселок Лазурный);
- Воронежская — от Майкопской до Обрывной;
- Гудимы — от Ленина до Суворова;
- Красина — от Кубанской Набережной до дома № 16;
- Атарбекова — от Тургенева до Герцена;
- Корницкого — от Буденного до Промышленной;
- переулок Петровский — от Ковтюха до Адыгейской Набережной.
По данным 93.ру, на эти цели потратят 805 млн рублей. Деньги выделили из краевого бюджета.
Сейчас администрация готовит необходимые документы для проведения торгов. Заключить контракт планируют в феврале. Завершить ремонт дорог собираются до 1 сентября.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре у Екатерининского зала на месяц изменят движение транспорта.