В Краснодаре у Екатерининского зала на месяц изменят движение транспорта

  • Офицерская улица/ Ростовское шоссе, Краснодар © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
    Офицерская улица/ Ростовское шоссе, Краснодар © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

В районе улиц Колхозной, Офицерской и Ростовского шоссе в Краснодаре изменится дорожное движение

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 21 февраля на пересечении улиц Колхозной, Офицерской и Ростовского шоссе на месяц, до 21 марта, изменят движение.

По данным властей, сейчас транспорт, который едет по Офицерской в сторону Шоссе Нефтяников, стоя на светофоре, часто перекрывает другим авто поворот на Ростовское шоссе. А три полосы поворота с Офицерской на Ростовское шоссе мешают тем, кто выехал на него с Красной. 

В связи с этим дорожники уменьшат количество полос у Екатерининского зала с трех до одной. Помимо этого, крайнюю правую полосу улицы Офицерской отделят разметкой. 

Также с 21 февраля по 21 марта не будет работать остановка «Екатерининский зал» (в сторону Шоссе Нефтяников). Жителям порекомендовали пользоваться соседней остановкой «Чистяковская роща», находящейся в 170 метрах.

В дептрансе считают, что эти меры увеличат пропускную способность улиц Колхозной и Офицерской и позволят эффективнее выпускать вечерний трафик с Красной на Ростовское шоссе.

Как писали Юга.ру, у аэропорта Краснодара снова изменят схему движения на трассе М-4 «Дон».

