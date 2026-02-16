В Краснодаре у Екатерининского зала на месяц изменят движение транспорта

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что с 21 февраля на пересечении улиц Колхозной, Офицерской и Ростовского шоссе на месяц, до 21 марта, изменят движение. По данным властей, сейчас транспорт, который едет по Офицерской в сторону Шоссе Нефтяников, стоя на светофоре, часто перекрывает другим авто поворот на Ростовское шоссе. А три полосы поворота с Офицерской на Ростовское шоссе мешают тем, кто выехал на него с Красной.

В связи с этим дорожники уменьшат количество полос у Екатерининского зала с трех до одной. Помимо этого, крайнюю правую полосу улицы Офицерской отделят разметкой.

Также с 21 февраля по 21 марта не будет работать остановка «Екатерининский зал» (в сторону Шоссе Нефтяников). Жителям порекомендовали пользоваться соседней остановкой «Чистяковская роща», находящейся в 170 метрах.



В дептрансе считают, что эти меры увеличат пропускную способность улиц Колхозной и Офицерской и позволят эффективнее выпускать вечерний трафик с Красной на Ростовское шоссе.