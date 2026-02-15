«Почему зумеры полюбили Кадышеву?» В Краснодаре пройдет лекция об истории вокально-инструментальных ансамблей

Журналист Роман Матыцин анонсировал на 19 февраля интерактивную лекцию «История Вокально-инструментальных ансамблей или почему зумеры полюбили Кадышеву». Речь пойдет о знаменитых ансамблях СССР и местной сцене 1970-х.

Участникам покажут редкие фотографии и видео, а также включат музыку с коллекционных виниловых пластинок. Запланировано и выступление известного артиста локальной сцены, однако его имя держат в секрете.

Напомним, что в декабре 2025 года Роман Матыцин презентовал свою книгу «Ритмы южной окраины» об истории популярной музыки Кубани с 1960-х по 1990-е годы. Издание можно будет приобрести после лекции.