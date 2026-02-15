«Почему зумеры полюбили Кадышеву?» В Краснодаре пройдет лекция об истории вокально-инструментальных ансамблей
В баре «Сержант Пеппер» автор книги «Ритмы южной окраины» Роман Матыцин расскажет о кубанских ВИА 1970-х
Журналист Роман Матыцин анонсировал на 19 февраля интерактивную лекцию «История Вокально-инструментальных ансамблей или почему зумеры полюбили Кадышеву». Речь пойдет о знаменитых ансамблях СССР и местной сцене 1970-х.
Участникам покажут редкие фотографии и видео, а также включат музыку с коллекционных виниловых пластинок. Запланировано и выступление известного артиста локальной сцены, однако его имя держат в секрете.
Напомним, что в декабре 2025 года Роман Матыцин презентовал свою книгу «Ритмы южной окраины» об истории популярной музыки Кубани с 1960-х по 1990-е годы. Издание можно будет приобрести после лекции.
«У нас была сцена, но не было мифа»:
Роман Матыцин — журналист, музыкальный обозреватель, радиоведущий. Работал в эфире пяти радиостанций. Публиковался в изданиях разного формата: от газеты «Вольная Кубань» до портала Артемия Троицкого* Jamsession.
Лекция пройдет 19 февраля в 19:30 в баре «Сержант Пеппер» на улице Чапаева, 94. Вход — 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
