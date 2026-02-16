Поиск красоты в уродливом мире. В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Бьютифул» 2010 года

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Бьютифул» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru
    Кадр из трейлера к фильму «Бьютифул» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru

В Краснодаре 19 февраля покажут испано-мексиканскую психологическую драму режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту (18+)

Пространство «Подполье» анонсировало на 19 февраля показ фильма «Бьютифул». Картину в 2010 году снял мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту («Вавилон», «Бердмэн», «Выживший»).

Действие происходит в Барселоне. Главный герой Уксбаль живет на самом дне общества. Он работает посредником: помогает нелегальным иммигрантам (китайцам и африканцам) найти работу и жилье, сбывает на улицах контрафактные товары, пытается уладить конфликты между бандами и коррумпированной полицией.

Вышел трейлер продолжения «Клиники»:

Название фильма — это детская ошибка в слове beautiful (красивый). Это история о несовершенстве, ошибках и поиске красоты в уродливом мире. Главную роль исполнил Хавьер Бардем, чья работа была отмечена призом Каннского кинофестиваля и номинацией на «Оскар».

После просмотра зрители вместе с Январем Панамаревым обсудят увиденное на экране.

Кинопоказ состоится 19 февраля в 19:50 в пространстве «Подполье» по улице Зиповской, 5В, литер Ц. Вход платный, подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 февраля пройдет показ фильма-выставки «Босх: Сад сновидений».

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Поиск красоты в уродливом мире. В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Бьютифул» 2010 года
Министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова заключили под стражу
Жители Кавминвод пятые сутки живут без воды из-за прорыва на водоводе. Питье в магазинах резко подорожало
В Краснодаре в 2026 году отремонтируют 15 дорог. Какие именно?
В Краснодаре у Екатерининского зала на месяц изменят движение транспорта
Краснодарский край занял 38 место среди регионов России по повседневным тратам

Лента новостей

«Почему зумеры полюбили Кадышеву?»
Вчера, 12:54
«Почему зумеры полюбили Кадышеву?»
В Краснодаре пройдет лекция об истории вокально-инструментальных ансамблей
«2025 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского рынка»
Сегодня, 10:45 Реклама
«2025 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского рынка»
Исполнительный директор банка Уралсиб в южном регионе Ирина Зуй — о тенденциях и вызовах в финансовом секторе
День святого Милонова
Сегодня, 15:55
День святого Милонова
Почему русский человек выше влюбленности

Реклама на сайте