Поиск красоты в уродливом мире. В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Бьютифул» 2010 года

Действие происходит в Барселоне. Главный герой Уксбаль живет на самом дне общества. Он работает посредником: помогает нелегальным иммигрантам (китайцам и африканцам) найти работу и жилье, сбывает на улицах контрафактные товары, пытается уладить конфликты между бандами и коррумпированной полицией.

Пространство «Подполье» анонсировало на 19 февраля показ фильма «Бьютифул». Картину в 2010 году снял мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту («Вавилон», «Бердмэн», «Выживший»).

Название фильма — это детская ошибка в слове beautiful (красивый). Это история о несовершенстве, ошибках и поиске красоты в уродливом мире. Главную роль исполнил Хавьер Бардем, чья работа была отмечена призом Каннского кинофестиваля и номинацией на «Оскар».

После просмотра зрители вместе с Январем Панамаревым обсудят увиденное на экране.

Кинопоказ состоится 19 февраля в 19:50 в пространстве «Подполье» по улице Зиповской, 5В, литер Ц. Вход платный, подробности уточняйте у организаторов.