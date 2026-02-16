«2025 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского рынка». Исполнительный директор банка Уралсиб в южном регионе Ирина Зуй — о тенденциях и вызовах в финансовом секторе

Исполнительный директор макрорегиона Юг банка Уралсиб Ирина Зуй рассказала о тенденциях в банковском секторе страны в 2025 году, а также о поведении клиентов и их предпочтениях в финансовых продуктах.

Ирина Зуй © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Если смотреть на 2025 год в целом, каким он был для банковского рынка, самих банков и его клиентов? — Этот год стал серьезной проверкой на прочность для банковских стратегий и подходов. Рынок действительно быстро отсекал неэффективные модели, и устойчивость банков все больше определялась не масштабами, а качеством портфеля и точностью работы с клиентским спросом. Высокая ключевая ставка и осторожное поведение заемщиков требовали от банков аккуратных взвешенных решений и рыночных предложений, которые в максимальной степени отвечали бы актуальным потребностям и запросам клиентов. А они, как все мы видели, достаточно серьезно менялись на протяжении года.

В период высоких ставок население придерживалось сберегательной модели поведения, и спрос, соответственно, смещался в сторону продуктов для накопления и сбережения. Даже несмотря на то, что ключевая ставка постепенно снижалась, процентные ставки по вкладам (которые остаются наиболее популярным инструментом сбережения) были достаточно привлекательными для клиентов и приносили неплохой доход.

Это классическиевклады или на рынок пришли какие-то новые продукты, которые сформировались подвлиянием текущих рыночных изменений?

— Классика всегда актуальна, тем более по таким вкладам банки предлагают достаточно неплохую доходность. Так, например, у клиентов Уралсиба наиболее востребована линейка вкладов «Доход», которая регулярно входит в топ-10 самых разных рыночных рейтингов рублевых вкладов с наиболее выгодными условиями. Но наряду с этим у многих вкладчиков изменился сам подход к размещению: они все чаще выбирают депозиты с возможностью управления средствами, стараясь не фиксировать их на длительный срок. Это позволяло сохранять доходность по вкладу и одновременно оставлять часть средств в доступе. Сегодня наша линейка сберегательных продуктов выстроена так, чтобы подобрать наиболее доходный вариант размещения средств каждому из клиентов в зависимости от потребностей.

Еще один привлекательный продукт в линейке, который можно отметить, — это вклады с плавающей ставкой, процентные ставки по которым привязаны к ключевой ставке Банка России.

Грамотное управление линейкой сберегательных продуктов и их своевременная адаптация под меняющиеся рыночные реалии помогла нам достаточно заметно нарастить розничные пассивы — на 18% за год.

«Отменила» ли сберегательная модель поведения спрос на кредиты? Судя по отчетам экспертов рынка — нет, поскольку многие направления довольно существенно подросли за 2025 год. — Да, безусловно, жизнь продолжается и в период высоких ставок. Люди стремятся улучшать свой быт, развиваться, используя для этого в том числе и заемные средства. Хорошим примером стало автокредитование. Даже в условиях сдержанного рынка спрос на автомобили сохранялся — люди зачастую просто откладывалипокупку, но не отказывались от нее полностью. И, как показала практика, автокредитование часто оказывается более гибким инструментом по сравнению с классическими потребительскими кредитами.

За 2025 год портфель автокредитов банка вырос в 1,5 раза — до 81 млрд рублей. Такой результат нам обеспечила широкая линейка продуктов и смещение фокуса с традиционной работы с автодилерами на повышение привлекательности условий кредитования для конечного потребителя. В результате мы выросли намного сильнее рынка. Сегодня мы предлагаем самые разные решения для различных сценариев покупки авто: новые и подержанные автомобили, разные сроки и параметры сделки.

Хотелось бы отметить рост интереса к кредитным картам в 2025 году. Здесь клиенты выбирали кредитные карты как альтернативу классическим потребительским кредитам, прежде всего для текущих небольших расходов, оформляли карты с большим льготным периодом. В целом за 2025 год портфель кредитных карт вырос также в 1,5 раза, до 33 млрд рублей.

А как обстояли дела с кредитами на более глобальные и долгосрочные цели, например, ипотекой? Можно предположить, что многие заемщики взяли паузу на период высоких ставок?

— Ипотечный рынок в 2025 году действительно находился под давлением высокой ключевой ставки, и это существенно ограничивало рыночный спрос. Но, несмотря на общее снижение рынка, мы продолжали работать с ипотекой, фокусируясь на программах, которые оставались доступными для клиентов. Большой интерес на рынке мы видели в отношении льготных программ, прежде всего семейной ипотеки. Однако только ими спрос не ограничивался. Так, основной фокус в 2025 году Уралсиб делал на собственные рыночные программы, доля которых по итогам года составила около 63% в общем объеме выдач. А в целом объемы ипотечного кредитования в банке выросли в 1,7 раза по сравнению с прошлогодней цифрой и достигли 39,7 млрд рублей. Мы планируем и дальше делать упор на собственные программы банка. Так, с начала 2026 года Уралсиб уже дважды снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования.

Читайте также: Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования

По поводу долгосрочности — сегодня в этом сегменте мы отмечаем спрос со стороны клиентов, которые берут кредит не на 20 лет, а на значительно более короткий срок.

Что для вас будет приоритетным в работе на рынке в 2026 году?

— Главными для нас по-прежнему будут оставаться потребности и запросы наших клиентов, именно на них мы и будем ориентироваться прежде всего. Безусловно, при этом мы будем смотреть на те рыночные реалии, которые будут складываться в этом году, формировать и предлагать эффективные решения, которые работают в реальных экономических условиях.