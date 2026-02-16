Краснодарский край занял 38 место среди регионов России по повседневным тратам

Краснодарский край

Эксперты выяснили, сколько в среднем в месяц тратит житель Кубани

16 февраля февраля РИА «Новости» опубликовали рейтинг российских регионов по динамике спроса по итогам 2025 года. Аналитики оценивали потребительский спрос как сумму оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и оборота общественного питания.

Рейтинг возглавила Чукотка. Там потребительский спрос увеличился на 13,9%, а среднемесячные траты составили 54 тыс. 200 рублей. На втором месте Магаданская область — плюс 10,1% и 58 тыс. 700 рублей.

Краснодарский край занял 48 место по доступности бензина:

Краснодарский край расположился на 38 строчке. Спрос в регионе увеличился на 3,23%, а траты составили 64 тыс. 200 рублей.

Соседний Ставропольский край эксперты поставили на 27 место. За год потребительский спрос в регионе вырос на 3,88%, а траты фиксируют на уровне 39 тыс. 500 рублей. Ростовская область — плюс 4,7% и 53 тыс. 200 рублей.

Замыкают список с отрицательной динамикой Мурманская область и Ненецкий автономный округ: -1,04% и -1,13% соответственно. Траты там по итогам года составили 53 тыс. 700 рублей и 44 тыс. 700 рублей.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края вошли в топ-3 самых счастливых россиян.

