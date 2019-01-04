Двое мужчин из Дагестана катались по тротуару и газону у стадиона ФК «Краснодар». Их задержали

Полиция задержала двух молодых людей, которые катались по тротуару и газону рядом со стадионом футбольного клуба «Краснодар»

Ранее на странице «ЧП Краснодар» в инстаграме опубликовали видео, на кадрах которого видно, что на тротуаре возле стадиона ФК «Краснодар» стоят две легковушки. Затем одна выезжает на проезжую часть через газон.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что за совершение ряда административных правонарушений задержали 18-летнего уроженца Дагестана.

«Молодой человек, управляя отечественным автомобилем, допустил нарушение ПДД — выезд на полосу встречного движения, нанесение на передние стекла пленки для тонировки, установку специальных звуковых и световых сигналов», — сказал он.

За это молодому человеку грозят административные штрафы в 10 тыс. рублей, лишение права управления машинами на срок от четырех до шести месяцев. Также полиция потребовала снять тонировку с передних стекол. Однако нарушитель не выполнил это требование. По решению суда его арестовали на 15 суток.

По словам Коноваленко, к административной ответственности привлекли водителя второго автомобиля, зафиксированного на видеоролике. Им оказался 22-летниий уроженец Дагестана. Во время разбирательства установили, что в результате его действий оказалась повреждена тротуарная плитка и газон рядом со стадионом. Ущерб оценили в 17 тыс. рублей. В отношении молодого человека собрали административный материал по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему грозит до 15 суток ареста.

В его отношении составили четыре административных протокола. В их числе: протокол за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, движение по пешеходным дорожкам и тротуарам; управление машиной с затонированными передними стеклами; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — движение по улице Красной в праздничные и выходные дни, когда установлены соответствующие ограничения такого движения. За эти нарушения водителю грозят штрафы на 8 тыс. рублей, а также лишение права управления автомобилями на срок от четырех до шести месяцев.