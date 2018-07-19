Премьер-министр Македонии: Не зафиксировано, что Иван Саввиди финансировал протесты в стране

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что руководство страны не будет передавать греческой стороне документы, которые бы подтвердили финансирование протестов в Македонии ростовским бизнесменом Иваном Саввиди

По словам премьер-министра Македонии, свидетельства футбольных фанатов, которые участвовали в беспорядках и рассказывали о том, что за это им платил ростовский бизнесмен, не были зафиксированы.

«Эти заявления люди давали после нападения на полицейских перед парламентом. Я прокомментировал их заявления, не имея цели создавать основания для враждебности. Македония намерена строить хорошие отношения и мы будем продолжать это делать со всеми странами, в том числе с Россией», — приводит слова политика македонское издание Meta.



Как писали Юга.ру, 17 июля издание Buzzfeed сообщило, что ростовский бизнесмен Иван Саввиди финансировал протесты в Македонии, но сам предприниматель это отрицает.

По данным Организации по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP), ростовский бизнесмен передал гражданам Македонии от 300 до 350 тыс. долларов.

Ранее Греция потребовала поменять название, чтобы соседнюю республику не путали с греческой областью Македония. Летом 2018 года было подписано соглашение о новом названии — Северная Македония. Однако позже руководство страны заявило, что документ нужно отправить на доработку.

Многотысячные акции протеста выплеснулись на улицы республики в июне. Протестующие пытались прорваться в здание парламента и использовали пиротехнику. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ. Семеро полицейских получили ранения. В протестах приняли участие от 30 до 50 тыс. человек.

По мнению OCCRP, Россия пытается использовать мягкое давление на Грецию и Македонию, чтобы не допустить вхождения последней в НАТО и расширения альянса. Ряд экспертов считает, что из-за отказов властей переименовать страну Греция в течение долгого времени блокировала вступление Македонии в Североатлантический альянс.

Как сообщали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и клубом АЕК. Он начал угрожать арбитрам, которые не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента клуба из Салоник была кобура с пистолетом. Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди. Ему запретили посещать футбольные матчи на три года.

Иван Саввиди с 2002 по 2005 год был президентом ФК «Ростов», а с 2006 по 2008 год занимал должность президента ростовского ФК «СКА». Саввиди является создателем и основным владельцем ООО «Группа Агроком», ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР» и др. В 2016–2017 году его компания «Группа Агроком» спонсировала «Ростов».

В начале марта один из крупнейших табачных производителей в мире Japan Tobacco Inc. купил российский «Донской табак», который принадлежал Саввиди. Сумма сделки составила 90 млрд рублей.