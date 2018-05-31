Открытие отеля Hyatt в Ростове перенесли на 2019 год

Ростовский отель сети Hyatt, который исключили из программы подготовки к чемпионату мира по футболу, откроется не раньше 2019 года

31 июня стало известно, что строительные работы на объекте приостановлены.

«У нас возникло понимание, что строить то, что было запланировано десять лет назад, не совсем правильно, потому что стандарты меняются и тот потребитель, который приезжает жить в пятизвездочный отель, хочет жить в современном отеле», — цитирует РИА «Новости» гендиректора «Группы Агроком» Сергея Сапотницкого.

Предполагается, что дизайн будет готов к концу июля 2018 года, а в середине следующего года объект заработает.

Как ранее писали Юга.ру, в Ростове отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza исключили из программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В декабре 2017 года губернатор Ростовской области заявлял, что для объекта найден новый инвестор — владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди. Для завершения строительства отеля требуются инвестиции в размере 1,2 млрд рублей. Отель строится с 2008 года.