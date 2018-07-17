Ростовчанина Ивана Саввиди обвинили в финансировании протестов в Македонии

Buzzfeed сообщил, что ростовский бизнесмен Иван Саввиди финансировал протесты в Македонии. Саввиди отрицает все обвинения

Как пишет издание Buzzfeed.com со ссылкой на МВД Македонии, Иван Саввиди финансировал июньские акции протеста. Участники митингов выступали против переименования республики. По данным Организации по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP), ростовский бизнесмен передал гражданам Македонии от 300 до 350 тыс. долларов. Получателями средств были македонские политики, чиновники, а также фанаты футбольного клуба «Вардар». Владелец клуба — ростовчанин Сергей Самсоненко.

Ранее Греция потребовала поменять название, чтобы соседнюю республику не путали с греческой областью Македония. Летом 2018 года было подписано соглашение о новом названии Македонии — Северная Македония. Однако позже руководство страны заявило, что документ нужно отправить на доработку.

Многотысячные акции протеста проходили в Македонии в июне этого года. Местные жители были не согласны с переименованием страны. Протестующие пытались прорваться в здание парламента республики и использовали пиротехнику. В результате полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Семеро полицейских получили ранения. В протестах приняли участие от 30 до 50 тыс. человек.

По мнению OCCRP, Россия пытается использовать мягкое давление на Грецию и Македонию, чтобы не допустить вхождения последней в НАТО и расширения альянса. В течение долгого времени именно вопрос о наименовании страны становился ключевой причиной блокировки вхождения Македонии в Североатлантический альянс со стороны Греции.

Саввиди отрицает финансирование акций протеста. В пресс-службе компании «Группа Агроком» порталу Юга.ру рассказали, что информация не соответствует действительности: «Сейчас юристы работают над иском в суд. Пока не решено, в какой именно суд будем обращаться».

Как сообщали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и клубом АЕК. Он начал угрожать арбитрам, которые не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента клуба из Салоник была кобура с пистолетом. Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди. Ему запретили посещать футбольные матчи на три года.

Во время финала чемпионата мира по футболу в Москве 15 июля люди тоже выбежали на поле — как писали Юга.ру, это были четыре участника группы Pussy Riot. Из-за этого игру прервали на несколько минут. Полиция возбудила дела в отношении участников акции, им дали 15 суток. Как и в случае с Саввиди, суд запретил им в течение трех лет посещать любые официальные спортивные мероприятия.

Иван Саввиди с 2002 по 2005 год был президентом ФК «Ростов», а с 2006 по 2008 год занимал должность президента ростовского ФК «СКА». Саввиди является создателем и основным владельцем ООО «Группа Агроком», ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР» и др. В 2016–2017 году его компания «Группа Агроком» спонсировала «Ростов».

В начале марта один из крупнейших табачных производителей в мире Japan Tobacco Inc. купил российский «Донской табак», который принадлежал Саввиди. Сумма сделки составила 90 млрд рублей.