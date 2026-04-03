«Бездумное уничтожение экосистемы». Эксперт рассказала, почему в Краснодаре массово вырубают деревья

Краснодарцы снова пожаловались на массовую вырубку деревьев в разных районах города

С конца марта в чате телеграм-канала «МЦУ Краснодар» стали появляться жалобы на вырубку деревьев. Так, 27 марта жители Юбилейного микрорайона заметили много спиленных насаждений в Рождественском парке на улице 70-летия Октября. Среди них были и цветущие растения. Также 28 марта о спиле деревьев сообщили жители улицы Селезнева. Их тоже возмутила вырубка здоровых растений, которые давали тень и свежий воздух. Деревья спилили и на многих центральных улицах Краснодара — Офицерской, Захарова, Красной. «Такое впечатление, что у градоначальников свой деревоперерабатывающий бизнес. Плюс освоение бюджета. Надувайте побольше шариков по всему городу и осваивайте их. И не проверят, сколько надули», — прокомментировали горожане.

«Благоустройство превратилось в синоним варварства»: Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением

На все обращения граждан в МЦУ приходит стандартный ответ: «Работы проводятся на основании порубочных билетов». Власти обещают компенсационную высадку деревьев. Однако местные жители утверждают, что во многих районах эта мера до сих пор не реализована. А те деревья, которые все же успели посадить, зачастую не выдерживают первого лета и высыхают.



3 апреля глава общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова прокомментировала ситуацию Юга.ру. По ее словам, массовая вырубка деревьев связана с отсутствием контроля, единой системы и муниципальных программ по сохранению и расширению зеленой инфраструктуры, а также с нехваткой работы с застройщиками, которые вырубают целые парки при «благоустройствах».



«К сожалению, все, что происходит в Краснодаре последние десятилетия — это бездумное уничтожение экосистемы. Уничтожение того, что было оставлено нашими предками. Которые даже в годы Великой Отечественной войны, после вывода оккупационных войск из Краснодара, высаживали деревья. Наследство, которое мы получили, уничтожается, подрывая здоровье следующих поколений», — заявила она.



Шувалова отметила, что обследованием деревьев в Краснодаре занимаются всего пять человек. Эти специалисты вынуждены срубать аварийные растения, так как могут понести ответственность в случае ущерба для горожан. Глава общественного движения заявила, что с 2014 года добивается создания общедоступного реестра зеленых насаждений, чтобы жители видели, в каком состоянии находятся деревья. Но пока власти публикуют только отсканированные порубочные билеты, которые трудно проанализировать. «Десятки тысяч деревьев вырубаются. Нужно отметить, что дерево способно оказывать экосистемные услуги в виде снижения температуры, удержания твердых частиц, снижения уровня шума и углеродного загрязнения в Краснодаре, который славится своими пробками. Но только через 30 лет! То, что высаживается, начнет работать через 30 лет», — рассказала специалист. Шувалова считает, что вырубка деревьев в Краснодаре невосполнима, так как почти весь зеленый каркас города утерян. Напомним, что в 2025 году в Краснодаре вырубили молодые деревья на бульваре Ушакова и во время реконструкции сквера в ЮМР, на Всесвятском кладбище и на аллее по улице Стасова. Помимо этого, на улице Авиагородок собирались срубить 80-летние вязы.



Отметим, что в Краснодаре за последние 25 лет стало жарче на 9 °C. Эксперты считают, что это напрямую связано с уменьшением растительности в городе — площадь зеленых насаждений сократилась на 21%.