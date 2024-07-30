Краснодарцев призвали проголосовать за спасение векового дуба

30 июля эколог Елена Шувалова рассказала в соцсетях о всероссийском конкурсе по спасению деревьев «Деревья — памятники живой природы». Она просит краснодарцев до 1 августа проголосовать за вековой дуб, находящийся в парке «Городской сад». Если дерево выиграет, то организатор конкурса сможет бесплатно обследовать и вылечить его.

«В Городском саду и сейчас растут четыре дуба — великана. Все деревья являются памятниками природы. А когда-то дубов было 13. Сейчас все четыре дуба больны, а один из них в аварийном состоянии. Я хочу обратить ваше внимание на эти чудесные деревья и помочь спасти их. Им всем нужен уход и лечение. Просто проголосовать за наш дуб, чтобы привлечь внимание к этой проблеме», — поделилась эколог.



На сайте национального реестра старовозрастных деревьев России указано, что данному дубу 348 лет. Его высота составляет 35 метров. Сейчас на нем много сухих веток, а центральные — спилены. В 2004 году в ствол попала молния и повредила дерево, оторвав большую ветку. Однако оно продолжает плодоносить.

«Сегодня дуб находится в аварийном состоянии, о чем говорит не только установленная рядом табличка. Ствол его, словно шрамом былых боев, обезображен залитым в дупло цементом. Ассиметричные ветви кроны трещат от порывов ветра. Однако он, привыкший бороться, этой весной выбросил молоденькие побеги», — говорится на сайте.



Проголосовать за краснодарский дуб «Великан» по номером 31 можно здесь.