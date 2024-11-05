Десять Апостолов: в краснодарском «Городском саду» высадили дубы-крупномеры

Пресс-служба общественного центра «Помоги городу» сообщила, что 2 ноября в Краснодаре в «Городском саду» на улице Постовой, 34 высадили десять дубов-крупномеров. Это преемники дубов-великанов, которые растут в парке 1410 года. Директор организации Елена Шувалова рассказала, что по легенде, записанной в летописи Екатеринодара, «13 дубов росли в центре парка и смыкали свои кроны, создавая покров. В народе их называли Иисус Христос и 12 Апостолов».

В субботнике участвовали более 100 человек, а сотрудники «Городского сада» подготовили ямы под высадку. На мероприятии также рассказали об истории старейшего парка Краснодара.



Сейчас в «Городском саду» осталось только четыре дуба. Все они нуждаются в лечении и уходе, а один из дубов уже признали аварийным. Весной волонтеры уже посадили один дуб-крупномер и поухаживали за дубами-великанами.



«Все мероприятия направлены на привлечение внимания к тому факту, что в парках города сложилась удручающая ситуация. Более 90 % деревьев больны, им нужен уход и программа по замене умирающих и больных деревьев. Организаторы призывают всех жителей высадить хотя бы одно дерево», — добавили в пресс-службе.