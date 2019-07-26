Знаете ли вы старые названия улиц и районов Краснодара? Не такой уж простой тест
В Краснодаре становится все больше жителей, но как понять, кто из них коренные, а кто переехал не так давно? Кто помнит, как назывались улицы, парки и скверы в нашем городе раньше? Тест Юга.ру ответит на все вопросы.
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Коренной, молодой или понаехал? Помните ли вы историю Краснодара?
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