Знаете ли вы старые названия улиц и районов Краснодара? Не такой уж простой тест

Краснодарский край

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В Краснодаре становится все больше жителей, но как понять, кто из них коренные, а кто переехал не так давно? Кто помнит, как назывались улицы, парки и скверы в нашем городе раньше? Тест Юга.ру ответит на все вопросы.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Коренной, молодой или понаехал? Помните ли вы историю Краснодара?

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