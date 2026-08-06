Краснодарский театр современного искусства проведет бесплатное открытое занятие по хореографии
Артисты проведут 9 августа мастер-класс «Грани тела». Приглашают всех желающих, даже без танцевального опыта (12+)
Краснодарский театр современного искусства анонсировал на 9 августа культурно-массовое мероприятие «Грани тела». Участники познакомятся с артистами театра и смогут попробовать освоить современную пластику.
L’One с хором, спектакль с Цыгановым и современный танец у моря:
В программе:
- танцевальный мастер-класс от артистов театра;
- упражнения для любого уровня подготовки;
- современная хореография и пластика.
«Неважно, танцевали ли вы раньше. Здесь нет правильных и неправильных движений — есть только ваше тело, музыка и желание почувствовать момент», — отметили организаторы.
Участникам рекомендуют взять с собой удобную одежду и сменную обувь. Другие подробности мероприятия можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, краснодарский театр современного искусства получил «Золотую маску» за спектакль «Контакт».