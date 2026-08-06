Краснодарский театр современного искусства проведет бесплатное открытое занятие по хореографии

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя magnific с сайта magnific.com
    © Фото пользователя magnific с сайта magnific.com

Артисты проведут 9 августа мастер-класс «Грани тела». Приглашают всех желающих, даже без танцевального опыта (12+)

Краснодарский театр современного искусства анонсировал на 9 августа культурно-массовое мероприятие «Грани тела». Участники познакомятся с артистами театра и смогут попробовать освоить современную пластику.

L’One с хором, спектакль с Цыгановым и современный танец у моря:

В программе:

  • танцевальный мастер-класс от артистов театра;
  • упражнения для любого уровня подготовки;
  • современная хореография и пластика.

«Неважно, танцевали ли вы раньше. Здесь нет правильных и неправильных движений — есть только ваше тело, музыка и желание почувствовать момент», — отметили организаторы.

Участникам рекомендуют взять с собой удобную одежду и сменную обувь. Другие подробности мероприятия можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарский театр современного искусства получил «Золотую маску» за спектакль «Контакт».

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