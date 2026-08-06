В Краснодаре на муниципальных парковках появился новый способ оплаты

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Изменения коснулись муниципальных парковок закрытого типа. Нововведение позволит водителям оплачивать стоянку прямо перед выездом

6 августа пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что для пользователей муниципальных парковок закрытого типа стал доступен еще один способ оплаты. Теперь водители могут рассчитаться за стоянку непосредственно перед выездом — через специальные терминалы, установленные возле шлагбаумов.

Новая система позволяет оплатить стоянку банковской картой или с помощью смартфона с поддержкой бесконтактной оплаты. Для этого при выезде необходимо вставить парковочную карту в терминал, после чего приложить карту или мобильное устройство к считывателю. После успешной оплаты шлагбаум откроется автоматически.

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При этом уже действующие способы оплаты никуда не исчезли. Как и раньше, оплатить парковочное место можно через паркоматы или мобильное приложение.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появились еще 33 платные парковки.

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