В Краснодаре на муниципальных парковках появился новый способ оплаты
Изменения коснулись муниципальных парковок закрытого типа. Нововведение позволит водителям оплачивать стоянку прямо перед выездом
6 августа пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что для пользователей муниципальных парковок закрытого типа стал доступен еще один способ оплаты. Теперь водители могут рассчитаться за стоянку непосредственно перед выездом — через специальные терминалы, установленные возле шлагбаумов.
Новая система позволяет оплатить стоянку банковской картой или с помощью смартфона с поддержкой бесконтактной оплаты. Для этого при выезде необходимо вставить парковочную карту в терминал, после чего приложить карту или мобильное устройство к считывателю. После успешной оплаты шлагбаум откроется автоматически.
При этом уже действующие способы оплаты никуда не исчезли. Как и раньше, оплатить парковочное место можно через паркоматы или мобильное приложение.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре появились еще 33 платные парковки.