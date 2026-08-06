В Краснодаре на муниципальных парковках появился новый способ оплаты

6 августа пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что для пользователей муниципальных парковок закрытого типа стал доступен еще один способ оплаты. Теперь водители могут рассчитаться за стоянку непосредственно перед выездом — через специальные терминалы, установленные возле шлагбаумов.

Новая система позволяет оплатить стоянку банковской картой или с помощью смартфона с поддержкой бесконтактной оплаты. Для этого при выезде необходимо вставить парковочную карту в терминал, после чего приложить карту или мобильное устройство к считывателю. После успешной оплаты шлагбаум откроется автоматически.