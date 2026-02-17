Тестируем раменные самообслуживания в Краснодаре: «Магнит» vs Kono

Рамен и рамён: в чем разница?

Если коротко, то рамен — это японский суп, а рамён — корейский.

Прародитель обоих блюд — китайская лапша ламянь («ла» значит «тянуть», а «мянь» — «лапша»). Тесто для нее многократно растягивают и складывают вручную, превращая в тонкие длинные нити. Из Китая «вытянутая лапша» отправилась путешествовать по миру. В Японию она попала через портовые города в начале XX века вместе с китайскими мигрантами. Там ее назвали на свой лад — «рамен». Позже блюдо добралось до Кореи, превратившись в «рамён». А если отправиться в Среднюю Азию, ту же лапшу там назовут «лагман». Один корень дал три разные ветви.

Японский рамен — традиционный суп с пшеничной лапшой и наваристым бульоном. Основа может быть разной: на свиных костях (тонкоцу), с пастой мисо, с соевым соусом (сёю) или просто соленый (сио). Вкус японского рамена строится на умами: насыщенный, глубокий, солоноватый, но почти никогда не острый. В ресторанах бульон готовят часами, а то и сутками: его томят, добиваясь насыщенного вкуса и кремовой текстуры, например, тонкоцу варят до 24 часов. Так что рамен — это осознанная, небыстрая еда. Упругость и желтоватый оттенок лапше придает кансуй — щелочная вода или порошок.

Но у рамена есть и другая сторона. В 1958 году, когда послевоенная Япония голодала и люди стояли в длинных очередях за миской горячего супа, японец Момофуку Андо придумал, как накормить всех быстро и дешево. Он изобрел лапшу, которую достаточно залить кипятком, — первый в мире «быстрый» рамен. Это положило начало целой индустрии, которая со временем обросла своими традициями в других странах.

Корейский рамён — сухая лапша с порошковыми добавками, которые достаточно залить кипятком. В таком виде в сентябре 1963 года его выпустила компания Samyang. Ее основатель Чон Джон Юн подсмотрел идею в Японии, адаптировав ее под корейские вкусы.

Главное отличие корейского варианта — острота. В бульон добавляют перец чили, а в самой Корее рамён часто едят с кимчи (острой квашеной капустой). Вкус здесь не столько тонкий, сколько яркий, пряный, жгучий. Даже если добавить сверху яйцо или овощи, основа остается моментальной, а задача блюда — быстро и дешево насытить.