Тестируем раменные самообслуживания в Краснодаре: «Магнит» vs Kono
За три месяца в Краснодаре открылось шесть раменных самообслуживания. В декабре 2025-го заработало заведение московской сети Kono, а в 2026-м сразу пять точек запустил «Магнит».
Ритуал, излюбленный всеми, кто знает как минимум три варианта употребления лапши быстрого приготовления, обрел азиатский колорит. В таких точках питания вы все делаете сами, как герой дорамы: выбираете лапшу и добавки, варите суп в специальном автомате и убираете за собой.
Юга.ру протестировали раменные в «Магните» и Kono, чтобы понять, куда стоит идти за порцией лапши и в какую сумму обойдется такой обед.
Если коротко, то рамен — это японский суп, а рамён — корейский.
Прародитель обоих блюд — китайская лапша ламянь («ла» значит «тянуть», а «мянь» — «лапша»). Тесто для нее многократно растягивают и складывают вручную, превращая в тонкие длинные нити. Из Китая «вытянутая лапша» отправилась путешествовать по миру. В Японию она попала через портовые города в начале XX века вместе с китайскими мигрантами. Там ее назвали на свой лад — «рамен». Позже блюдо добралось до Кореи, превратившись в «рамён». А если отправиться в Среднюю Азию, ту же лапшу там назовут «лагман». Один корень дал три разные ветви.
Японский рамен — традиционный суп с пшеничной лапшой и наваристым бульоном. Основа может быть разной: на свиных костях (тонкоцу), с пастой мисо, с соевым соусом (сёю) или просто соленый (сио). Вкус японского рамена строится на умами: насыщенный, глубокий, солоноватый, но почти никогда не острый. В ресторанах бульон готовят часами, а то и сутками: его томят, добиваясь насыщенного вкуса и кремовой текстуры, например, тонкоцу варят до 24 часов. Так что рамен — это осознанная, небыстрая еда. Упругость и желтоватый оттенок лапше придает кансуй — щелочная вода или порошок.
Но у рамена есть и другая сторона. В 1958 году, когда послевоенная Япония голодала и люди стояли в длинных очередях за миской горячего супа, японец Момофуку Андо придумал, как накормить всех быстро и дешево. Он изобрел лапшу, которую достаточно залить кипятком, — первый в мире «быстрый» рамен. Это положило начало целой индустрии, которая со временем обросла своими традициями в других странах.
Корейский рамён — сухая лапша с порошковыми добавками, которые достаточно залить кипятком. В таком виде в сентябре 1963 года его выпустила компания Samyang. Ее основатель Чон Джон Юн подсмотрел идею в Японии, адаптировав ее под корейские вкусы.
Главное отличие корейского варианта — острота. В бульон добавляют перец чили, а в самой Корее рамён часто едят с кимчи (острой квашеной капустой). Вкус здесь не столько тонкий, сколько яркий, пряный, жгучий. Даже если добавить сверху яйцо или овощи, основа остается моментальной, а задача блюда — быстро и дешево насытить.
Варим рамён в «Магните»
Для теста выбрали магазин в универмаге «Краснодар» на Красной, 157. Здесь все зоны расположены по порядку, как на конвейере. Подсказки висят на каждом шагу, так что справиться можно без посторонней помощи.
Сначала определяемся с лапшой. На витрине есть все ходовые позиции — от корейского Buldak до знакомого с детства «Доширака», который теперь выпускает и рамёны. По желанию можно взять топинги и напитки.
Забираем предпоследнюю упаковку лапши Buldak с очевидно популярным вкусом «4 сыра» за 150 рублей. Из добавок приглянулись отварные креветки — 100 рублей, из напитков — сок из питахайи за 120 рублей.
Оплачиваем товары в терминале и не забываем «пикнуть» карту лояльности «Магнита»: с ней на лапшу и напиток действует скидка 50%, и наш корейский обед обошелся в скромные 235 рублей. Но такие акции могут отличаться в зависимости от магазина.
Затем берем тарелку и приборы — пригодятся палочки, вилка, ложка и салфетки. Складываем все на поднос и «паркуемся» у раменоварки. Здесь три таких автомата.
Засыпаем в тарелку все сухие ингредиенты: лапшу, приправы и соус. Отправляем заготовку на варочную панель и выбираем режим. Варианты отличаются по времени, и подсказка на автоматах рекомендует третий. Когда суп закипает, помешиваем его палочками, чтобы распределить соус.
По завершении программы можно нажать на кнопки ниже, чтобы долить кипятка и/или поварить лапшу еще минуту-другую. Топинги лучше добавить в конце, чтобы они не разварились.
Готово, теперь дегустируем рамён с видом на Красную. После трапезы остатки еды отправляем в раковину с измельчителем, а посуду — в мусорный отсек.
Все адреса «Рамёна на районе» в Краснодаре:
- Красная, 157 (универмаг «Краснодар»);
- Дмитриевская дамба, 1;
- Восточно-Кругликовская, 18;
- им. Митрофана Седина, 6;
- им. Александра Покрышкина, 34 (ТЦ «Красная площадь»).
Готовим лапшу в Kono
Kono находится на улице Красной, 102. Это уже не выделенная зона на входе в магазин, а отдельное заведение со своим залом. Здесь посетителей встречает персонал. Пространства и выбора тут больше, а вот подсказок — меньше, поэтому в деталях можно сверяться с менеджером. Но в целом процесс такой же, как в «Магните».
Снова начинаем с лапши. В глаза бросается кусачая стоимость: все тот же Buldak здесь обойдется в 310 рублей — вдвое дороже, чем в «Магните» даже без учета скидки.
Выбор топингов заметно шире: сыр, мини-сосиски, токпоки, нори с кунжутом, свежий лучок и другие добавки. Есть и готовые полноценные блюда, которые можно разогреть в микроволновке или съесть так, например, корндоги, онигири и панна-котики (очаровательный желейный десерт).
Оплачиваем продукты в терминале и отправляемся готовить лапшу. Здесь целых шесть автоматов, и очередь долго не задерживается. Как и в «Магните», тут есть все необходимое: салфетки, приборы, раковины. Плюс полезные мелочи: у каждой раменоварки по две бутылки соуса (соевый и острый Buldak) и маленькие ножницы, которыми удобно разрезать упаковки.
В Kono выбор пал на лапшу Samyang Tangle с грибным соусом — как и Buldak, за 310 рублей. Еще 175 рублей ушли на топинги: маринованное яйцо, запеченное куриное филе и нори с кунжутом. Напиток Vunut обошелся дороже целого обеда в «Магните» — в 245 рублей. Итого: 730 рублей.
Набор, аналогичный нашему комбо в «Рамёне на районе», в Kono стоил бы 690 рублей: Buldak «4 сыра» — 310 рублей, креветки — 135, сок — 245. Если добавить к чеку 30 рублей, на эти деньги в «Магните» можно поесть трижды.
Немного посетовав на ценники, повторяем уже знакомый нам ритуал: выкладываем все в тарелку, варим, помешиваем и добавляем топинги. Поесть в заведении можно за стойками у входа или напротив раменоварок, наблюдая за виртуальной прогулкой по Токио на экранах и листая мангу (японский комикс).
Что в итоге?
Оба формата оказались нескучными: в эпоху пассивного потребления сварить себе суп где-то вне дома ощущается как забавный эксперимент.
«Магнит» делает ставку на утилитарность и доступность. Здесь чисто, продуманно, есть все необходимое: от раковин до понятных подсказок на каждом шагу. С учетом скидки обед обошелся в 235 рублей, которые доступны почти каждому посетителю магазина. При этом можно уединиться за столиками с видом на Красную и быстро перекусить без лишнего шума. Особенно такой вариант зайдет тем, кто не хочет ни с кем контактировать и чувствовать себя неловко.
Kono же хорош антуражем. В заведении приятно задержаться подольше, разглядывая детали. Открыть мангу, посмотреть на токийские улочки, продегустировать не только лапшу, но и другие корейские блюда и напитки. Здесь много молодежи и в целом более людно, при этом очередей нет. Но готовы ли вы платить втридорога за декорации и лапшу, которую сами же и сварили? Вопрос лишь в том, что для вас важнее: доступная цена или атмосфера.