Пользователи из России жалуются на сбои в Google Meet на фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Российские пользователи рассказали о невозможности совершить звонок в Google Meet. Юга.ру проверили работу сервиса

22 августа пользователи из РФ пожаловались на сбои в работе сервиса Google Meet. Многие стали использовать его из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*.

По данным «Сбой.рф», за последние сутки на сервис пожаловались 521 раз. Больше всего сообщений поступило из Москвы (49%) и Санкт-Петербурга (19%). Краснодарский край тоже оказался в списке с жалобами на сбои (2%).

«Необдуманное и вредительское действие»:

Сотрудники редакции Юга.ру решили созвониться в Google Meet. Журналисты были на связи около двух минут, сервис работал исправно. 

Ранее информационное агентство ТАСС сообщало, что Google Meet занял второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в российском App Store.

13 августа зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в интервью «Абзацу» заявил, что Google Meet прослушивает все звонки, собирает и обрабатывает информацию для продажи мошенникам и террористам. Он предостерег россиян от использования сервиса и посоветовал переходить в Max.

Напомним, что 13 августа Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. По данным ведомства, решение приняли для борьбы с киберпреступностью.

Как писали Юга.ру, мессенджер Max обвинили в слежке за пользователями через камеры. Создатели опровергли претензии.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

