Пользователи из России жалуются на сбои в Google Meet на фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*

22 августа пользователи из РФ пожаловались на сбои в работе сервиса Google Meet. Многие стали использовать его из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*.

По данным «Сбой.рф», за последние сутки на сервис пожаловались 521 раз. Больше всего сообщений поступило из Москвы (49%) и Санкт-Петербурга (19%). Краснодарский край тоже оказался в списке с жалобами на сбои (2%).