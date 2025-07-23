Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия находится «на войне»

22 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении резонансный закон, вводящий административные штрафы за поиск в интернете «экстремистских» материалов. Инициатива была принята голосами фракции «Единая Россия». Большинство представителей КПРФ и «Новых людей» проголосовало против законопроекта, «Справедливой России — За правду!» — воздержалось, а ЛДПР — не участвовало в голосовании. Новый закон вводит для граждан штраф от 3 до 5 тыс. рублей за целенаправленный поиск и получение доступа к информации из официального реестра «экстремистских» материалов, который насчитывает около 5,5 тысяч наименований.

© Скриншот с официального сайта Государственной думы РФ

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков указал на практическую невозможность исполнения закона. По его мнению, чтобы гарантированно не попасть под штраф, гражданам пришлось бы выучить весь многотысячный реестр запрещенных материалов. Он привел пример, в котором человек может получить штраф, просто перейдя по мошеннической ссылке, ведущей на «экстремистский» ресурс. Таким образом, закон будет наказывать тех, кто сам стал жертвой злоумышленников, заключил Даванков. Представитель КПРФ Артем Прокофьев заявил о нарушении регламента Думы при рассмотрении законопроекта. Он задался вопросом, как первоначальная тема реестра экспедиторов трансформировалась в закон о запрете поисковых запросов и опасности VPN. По его словам, закон противоречит статьям Конституции, гарантирующим тайну переписки. Прокофьев подчеркнул, что ответственность вводится не за пропаганду или распространение информации, а за сам факт ознакомления с ней. Он также отметил, что остается неясным, как правоохранители будут доказывать умысел, и предположил, что под действие закона могут попасть даже те, кто пытается проверить, не является ли какой-либо материал «экстремистским»: «Это борьба с гражданами. Это даже не требование молчать, это требование не искать и не думать». «Справедливоросс» Валерий Гартунг заявил, что подобные инициативы должны вноситься отдельными законопроектами и проходить полноценное обсуждение с обществом. Комментариев от представителей ЛДПР на заседании не было.

В ответ на критику глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия находится «на войне». Он отметил, что Госдепартамент США обсуждал с крупными цифровыми платформами продвижение VPN-сервисов в России. Министр также напомнил о блокировке российских каналов на YouTube, включая парламентское телевидение «Дума ТВ». По его словам, VPN-сервисы и «экстремистские» материалы используются для «раскачивания» ситуации в стране, и принятый закон отвечает задачам текущего времени. Авторы инициативы подчеркивают, что наказание будет применяться только при доказанном умысле поиска запрещенной информации, а случайные переходы по ссылкам не будут считаться нарушением. Кроме того, закон вводит крупные штрафы за рекламу VPN-сервисов: от 50 до 80 тыс. рублей для граждан и от 200 до 500 тыс. для юридических лиц. В случае утверждения в Совете Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 сентября.