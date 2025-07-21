В России могут ввести блокировку фильмов за «дискредитацию традиционных ценностей»
Автором поправок выступил первый заместитель главы комитета по информационной политике Антон Горелкин
18 июля комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять поправки, которые обяжут владельцев соцсетей и онлайн-кинотеатров блокировать доступ к контенту, «дискредитирующему традиционные российские духовно-нравственные ценности».
Согласно законопроекту, владельцы сайтов с суточной аудиторией более 100 тыс. пользователей и социальных сетей, которые посещают свыше 500 тыс. человек в день, должны будут в течение суток удалять контент, признанный «дискредитирующим», после получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора. В противном случае сайт может быть заблокирован.
Полномочиями по определению того, какой именно контент подрывает «традиционные ценности», предлагается наделить Министерство культуры. Ведомство сможет не только отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам, содержащим такие материалы, но и вносить изменения в уже выданные — например, ужесточая возрастные ограничения. Показ фильма без учета таких изменений будет считаться нарушением закона.
«Суверенный российский интернет пока невозможен»:
Законопроект вызвал вопросы у ряда фракций. В КПРФ и «Новых людях» обеспокоены тем, кто и по каким параметрам будет решать судьбу фильмов.
«Это фактически некий вариант цензуры, и поэтому хотелось бы, чтобы это был прозрачный механизм. Кто определяет, на основании каких критериев, как принимается решение», — заявил член фракции КПРФ Алексей Куринный. Он отметил, что для избежания «перегибов» решение о судьбе фильмов должен принимать творческий совет, а не группа чиновников.
Депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев отметил, что под ограничения рискуют попасть и популярные советские комедии. «Не совсем понятны критерии оценки, ведь у нас есть картины, которые под советской цензурой проходили, а по условно-традиционным ценностям могут не пройти. Условно, «Операция Ы», когда мужчины переоделись в женщин, или наша культовая классика под Новый год, где жених уезжает от невесты в Питер и, будучи пьяным, начинает крутить роман с незнакомой женщиной», — заявил он.
Автором поправок выступил первый заместитель главы комитета по информационной политике Антон Горелкин. По словам сторонников законопроекта, необходимо поддерживать кинопроизводителей, которые отвечают интересам государства и продвигают ценности крепкой семьи. Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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