Полномочиями по определению того, какой именно контент подрывает «традиционные ценности», предлагается наделить Министерство культуры. Ведомство сможет не только отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам, содержащим такие материалы, но и вносить изменения в уже выданные — например, ужесточая возрастные ограничения. Показ фильма без учета таких изменений будет считаться нарушением закона.

Согласно законопроекту, владельцы сайтов с суточной аудиторией более 100 тыс. пользователей и социальных сетей, которые посещают свыше 500 тыс. человек в день, должны будут в течение суток удалять контент, признанный «дискредитирующим», после получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора. В противном случае сайт может быть заблокирован.

Законопроект вызвал вопросы у ряда фракций. В КПРФ и «Новых людях» обеспокоены тем, кто и по каким параметрам будет решать судьбу фильмов.

«Это фактически некий вариант цензуры, и поэтому хотелось бы, чтобы это был прозрачный механизм. Кто определяет, на основании каких критериев, как принимается решение», — заявил член фракции КПРФ Алексей Куринный. Он отметил, что для избежания «перегибов» решение о судьбе фильмов должен принимать творческий совет, а не группа чиновников.

Депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев отметил, что под ограничения рискуют попасть и популярные советские комедии. «Не совсем понятны критерии оценки, ведь у нас есть картины, которые под советской цензурой проходили, а по условно-традиционным ценностям могут не пройти. Условно, «Операция Ы», когда мужчины переоделись в женщин, или наша культовая классика под Новый год, где жених уезжает от невесты в Питер и, будучи пьяным, начинает крутить роман с незнакомой женщиной», — заявил он.

Автором поправок выступил первый заместитель главы комитета по информационной политике Антон Горелкин. По словам сторонников законопроекта, необходимо поддерживать кинопроизводителей, которые отвечают интересам государства и продвигают ценности крепкой семьи. Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 марта 2026 года.