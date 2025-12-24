2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет

2025 год вошел в историю как один из самых неспокойных по геомагнитным показателям

24 декабря Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что 2025 год стал рекордным по активности магнитного поля Земли за последние два десятилетия. Согласно данным мониторинга, за прошедшие с начала года 358 дней магнитные бури были зарегистрированы 69 раз.

Для сравнения, за весь 2024 год аналогичных событий было отмечено всего 44. Таким образом, их частота возросла более чем на 50%.

Еще более серьезным является рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, когда индекс Kp поднимался до уровня 4 и выше (что соответствует желтому и красному степеням опасности). За 2025 год таких дней зафиксировано 164, что на 75% больше, чем в 2024-м (94).