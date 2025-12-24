2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет
2025 год вошел в историю как один из самых неспокойных по геомагнитным показателям
24 декабря Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что 2025 год стал рекордным по активности магнитного поля Земли за последние два десятилетия. Согласно данным мониторинга, за прошедшие с начала года 358 дней магнитные бури были зарегистрированы 69 раз.
Для сравнения, за весь 2024 год аналогичных событий было отмечено всего 44. Таким образом, их частота возросла более чем на 50%.
Еще более серьезным является рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, когда индекс Kp поднимался до уровня 4 и выше (что соответствует желтому и красному степеням опасности). За 2025 год таких дней зафиксировано 164, что на 75% больше, чем в 2024-м (94).
Такая высокая частота магнитных бурь в последний раз наблюдалась около десяти лет назад: в 2015 году их было 79, в 2016-м — 69. При этом ученые считают, что показатель 2016 года будет превзойден до конца декабря, так как на Солнце продолжает действовать крупная корональная дыра, способная спровоцировать новую бурю.
Что касается общего числа возмущенных дней, то более высокий показатель (169) зафиксировали 20 лет назад — в 2005 году.
Основной причиной такой аномальной активности стало необычайно большое количество и размеры корональных дыр на Солнце — областей с открытыми магнитными линиями и повышенной скоростью солнечного ветра. Массовое формирование этих структур началось уже в первые месяцы 2025 года.
Поскольку признаки сокращения количества или размера этих областей пока отсутствуют, эксперты предполагают, что как минимум первые месяцы 2026 года пройдут под их значительным влиянием. Это означает, что высокая частота магнитных бурь сохранится.
Напомним, следующий космический шторм ожидается 30 декабря. Однако он будет слабым и не превысит уровня G1. Также 24, 27, 29 и 31 декабря магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.
