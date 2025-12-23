В Краснодарском крае к концу недели похолодает до -12 °С

К 25-26 декабря на Кубани ожидается похолодание до -12 °С из-за ультраполярного вторжения воздуха

Замначальника краевого гидрометцентра Светлана Попова сообщила «Деловой газете.Юг», что к 25-26 декабря на Кубани ожидается понижение температуры до -12 °С из-за ультраполярного вторжения холодного воздуха.

Ультраполярное вторжение холодного воздуха — это процесс проникновения холодного воздуха из арктической зоны в умеренные широты, при этом воздух движется с северо-востока на юго-запад.

Попова заявила, что до 24 декабря воздух еще будет теплым: днем — до 6 °С, ночью до -5 °С. Днем возможны дожди, а в горах — мокрый снег. Местами будет туман и гололед.