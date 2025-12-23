В Краснодарском крае к концу недели похолодает до -12 °С
К 25-26 декабря на Кубани ожидается похолодание до -12 °С из-за ультраполярного вторжения воздуха
Замначальника краевого гидрометцентра Светлана Попова сообщила «Деловой газете.Юг», что к 25-26 декабря на Кубани ожидается понижение температуры до -12 °С из-за ультраполярного вторжения холодного воздуха.
Ультраполярное вторжение холодного воздуха — это процесс проникновения холодного воздуха из арктической зоны в умеренные широты, при этом воздух движется с северо-востока на юго-запад.
Попова заявила, что до 24 декабря воздух еще будет теплым: днем — до 6 °С, ночью до -5 °С. Днем возможны дожди, а в горах — мокрый снег. Местами будет туман и гололед.
Однако 25 и 26 декабря ожидается заметное похолодание. Днем прогнозируется понижение температуры до -7 °С, ночью — до -12 °С.
По данным сервиса «Яндекс Погода», такого похолодания не предвидится. 25 декабря днем ожидается -2 °С, но ощущаться будет как -8 °С, ночью -7 °С — ощущаться будет как -12 °С.
26 декабря утром прогнозируется -6 °С, а днем, вечером и ночью ожидается потепление до 3 °С.
