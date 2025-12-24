В Краснодаре пройдет лекция «Новый год в Российской Империи»

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 26 и 27 декабря лекцию «Новый год в Российской Империи и Екатеринодаре».

Организаторы обещают воссоздать светский салон и погрузить слушателей в атмосферу волшебного праздника.

Известно, что Новый год в царской России, введенный Петром I в 1699 году, праздновали 1 января с европейским размахом: украшали хвоей дома, запускали фейерверки. В XIX веке добавились елки, подарки, маскарады, аристократические балы и шумные рестораны.

Лекции пройдут 26 декабря в 19:00 и 27 декабря в 18:00 в пространстве «Ретроградъ» по улице Красной, 64. Стоимость участия 2 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.