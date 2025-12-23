Манифест поколения художников. В Краснодаре пройдет выставка «Русские метамодернисты»

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 25 декабря открытие выставки «Русские метамодернисты». Это своего рода манифест поколения художников, родившихся в 1980-е годы и объединенных общей мировозренческой и культурологической идеей в своем творчестве.

«Произведения демонстрируют, как фундаментальная академическая подготовка обогащает язык современного искусства и формирует традицию «новой искренности» — открытого диалога со зрителем без иронии и цинизма, который обеспечивает содержательное взаимодействие традиционных ценностей и новаторских подходов в искусстве», — рассказали организаторы.

Представлено больше 50 живописных и графических работ. Выставка будет работать до 25 января 2026 года на улице Красной, 15.