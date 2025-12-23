Манифест поколения художников. В Краснодаре пройдет выставка «Русские метамодернисты»

  • © Коллаж из скриншотов фото работ Анастасии Миро и Антона Кузнецова
В Краснодаре покажут работы 15 независимых мастеров современного изобразительного искусства (6+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 25 декабря открытие выставки «Русские метамодернисты». Это своего рода манифест поколения художников, родившихся в 1980-е годы и объединенных общей мировозренческой и культурологической идеей в своем творчестве.

Проект объединил 15 независимых мастеров современного изобразительного искусства. Среди авторов — Иван Коршунов, Анастасия Кузнецова-Руф, Тимофей Смирнов, Мария Сафронова, Антон Кузнецов, Евгения Буравлева, Егор Плотников, Юлия Малинина, Анастасия Миро, Дарья Котлярова, Дмитрий Колистратов, Александр Кабин, Виктор Пономаренко, Александр Греков, Владимир Мигачев.

«Произведения демонстрируют, как фундаментальная академическая подготовка обогащает язык современного искусства и формирует традицию «новой искренности» — открытого диалога со зрителем без иронии и цинизма, который обеспечивает содержательное взаимодействие традиционных ценностей и новаторских подходов в искусстве», — рассказали организаторы.

Представлено больше 50 живописных и графических работ. Выставка будет работать до 25 января 2026 года на улице Красной, 15.

