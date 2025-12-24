Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре пяти торговых марок
Роскачество выявило в пяти марках лососевой икры бактерии кишечной палочки. В другой продукции нашли несоответствие стандартам
24 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество сообщили, что в лососевой икре пяти торговых марок выявили кишечную палочку. Это продукция брендов «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра».
Также у икры торговых марок «МорМер» и «Горчаков» обнаружили превышение общей бактериальной обсемененности.
Превышение общей бактериальной обсемененности — показатель, который указывает на загрязнение объекта микроорганизмами. Это может относиться к разным объектам: воде, воздуху, пищевым продуктам, поверхностям, оборудованию. Чем выше показатель, тем больше вероятность попадания в объект патогенных микроорганизмов — возбудителей инфекционных болезней и пищевых отравлений.
Помимо перечисленных брендов, в исследовании участвовали «Очень нежная», «365 дней», «Камчатское море», «Меридиан», «Москва на волне», «Путина», «Ашан», «Корсаков», «Тунгутун», «Авача», «Вкусвилл», «Сахалинский Икорный Дом», «Тунайча», Metro Chef.
По данным Роскачества, во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, сальмонелла, клостридии, стафилоккок, плесень. Также не обнаружены паразиты и личинки. Однако икра некоторых брендов не соотвествует стандартам.
Например, в продукции марки «Москва на волне» превышено содержание дрожжей. Также у других брендов отмечена горечь во вкусе, острота, кислый запах. Согласно ГОСТу и стандарту Роскачества — это нарушение.
В икре «Деликатеска» понижено содержание соли — 3,2% вместо 4-7%, в продукции «365 дней» показатель повышен — 5% вместо указаных 2-5%.
Также в некоторых видах икры превышено содержание джуса — жидкости, вытекшей из лопнувших икринок. В Роскачестве отметили, что в 12 исследованных банках из 21 количество джуса составило от 1,6% до 9,3% при норме не более 1%.
Также выявлено нарушение в продукции марки «Авача» — вместо указанной икры горбуши в банке находилась более дорогая икра кеты. Роскачество назвало ситуацией «ошибкой на производстве».
По итогам исследования производители заявили, что проведут внутренние проверки и усилят контроль качества.
