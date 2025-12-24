Мошенники заработали более 5 млн рублей на фейковых объявлениях о сдаче квартир в Сочи и Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор мошенникам, которые размещали фальшивые объявления о сдаче квартир

23 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Красногвардейский районный суд огласил приговор пяти участникам организованной группы мошенников — Алексею Трешкину, Юлие Васильевой, Александру Уткину, Марии Ивановой и Рамилю Гурбанову. Они размещали фальшивые объявления о сдаче квартир и номеров в Сочи и Санкт-Петербурге.

Жертвами схемы стали более 300 человек, а общий ущерб превысил 5 млн рублей. 

Злоумышленники арендовали квартиры, фотографировали их и размещали объявления о сдаче, выдавая себя за собственников. Потенциальным арендаторам предлагали внести предоплату за «бронирование», после чего связь с ними обрывалась.

Трешкина суд приговорил к трем годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей, Васильеву — к трем годам колонии общего режима (отбывание наказания отсрочили до исполнения 14 лет ее ребенку). Гурбанова суд оправдал по 28 эпизодам, а по остальным назначил 3,5 года условно со штрафом в 200 тыс. рублей. Иванова и Уткин также получили условные сроки в 4,5 и пять лет и штрафы в 300 и 500 тыс. рублей соответственно.

По данным следствия, преступную группировку создали некие Елена Коневец и Вальдемар Леманн в феврале 2021 года. Ранее они были знакомы и имели опыт в сфере аренды недвижимости. В феврале 2025 года Леманн назначили четыре года условно со штрафом в 300 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении Коневец прекратили в связи с ее смертью.

