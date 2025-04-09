Помочь и не навредить: как онлайн-гид «Всё к лучшему» учит осознанно быть волонтером, донором и заботиться об экологии

Порой даже неверный выбор слов может ранить, а излишний энтузиазм — пойти не на пользу, а во вред, в том числе тому, кто хочет сделать доброе дело. Главный девиз врача — «не навреди», и эти же слова можно адресовать каждому, кто хотел бы помочь людям или животным, попавшим в беду.

Чтобы порыв души и вложенные усилия не пропали даром, стоит сперва узнать, как именно можно и нужно помогать в разных ситуациях, как правильно себя вести и выбирать слова, к чему стоит быть готовым. Именно для этого торговая сеть «Пятёрочка» совместно с благотворительным фондом «Добрый город Петербург» запустила гид по добрым делам «Всё к лучшему». Это сборник статей с базовой информацией, памятками и рекомендациями по самым разным вопросам, от помощи потерявшимся людям до усыновления, от раздельного сбора отходов до волонтерства в приютах для животных. Редакция Юга.ру изучила материалы проекта и уверенно рекомендует его всем, кто чувствует в себе силы и желание оказать помощь и поддержку.

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Главное преимущество гида и повод ему доверять — информацию для статей брали не просто в проверенных источниках, а у тех, кто ежедневно занимается соответствующей деятельностью, то есть у благотворительных фондов и волонтерских организаций. Среди партнеров проекта — сообщество доноров крови Donor Search, фонды и организации «Лиза Алерт», «Солнечный город», «Зоозащита», «Ночлежка», «Второе дыхание», «Старость в радость» и многие другие. Это значит, что всё написанное верно и не требует дополнительной проверки с вашей стороны.

Еще один весомый плюс — краткость. Задача каждой статьи — рассказать главное, дать самые первые и самые главные вводные, без которых нет смысла включаться в помогающую деятельность, чтобы не разочароваться в себе, не повредить другим, не выгореть. Например, если вы не можете без слез думать о брошенных животных, то, возможно, захотите стать волонтером в приюте. Соответствующая статья напоминает: забота это не разовая акция, а постоянное и долгосрочное участие, потому что животное привыкает к человеку. Надо заранее понимать, сможете ли вы выделять время в своем графике и ездить в приют постоянно, а не тогда, когда вдруг выдастся свободный день. Помимо общения и прогулок вам нужно будет планировать прививки и обработку от паразитов, ухаживать за подопечным, иметь комплект сменной одежды и обуви, заботиться о собственном здоровье. Если это может показаться сложным, стоит выбрать другой способ участия — оформить разовое или постоянное пожертвование, оказать другую форму материальной помощи, распространить информацию в соцсетях, сделать фотографии животных, которые помогут им найти семью.

Памятка о том, как распознать инсульт, содержит главные признаки этого состояния и основную рекомендацию: незамедлительно вызвать «скорую помощь». Статья о помощи женщинам, оказавшимся в ситуации домашнего насилия, делает упор на том, что главное — не оставаться в стороне. Страшнее всего молчание и равнодушие, из-за которых порой кажется, что происходящее нормально. Предлагать свое участие нужно искренне и тактично, разговаривать лучше наедине, задавать вопросы, а не озвучивать свое мнение, и понимать, что собеседница может быть не готова делиться или принимать помощь. Главное, предложить ее, чтобы человек знал, что он не одинок и есть те, кто готов его выслушать.

Команда проекта осветила не только темы, которые постоянно на слуху. И в наши дни есть жизненные ситуации, о которых мало кто публично говорит. Например, если тяжело заболел ребенок, финансовые тяготы достаточно очевидны, но мало кто понимает и делится тем, какой сложной физически и психологически становится жизнь родных. Материал описывает, какую именно поддержку можно оказать самому ребенку, родителям и другим членам семьи, а от чего лучше воздержаться (например, от медицинских рекомендаций). Информационный онлайн-гид — часть программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой». В разработке социально-интерактивного гида приняли участие эксперты более чем из 30 благотворительных организаций.

«За годы существования наших «Центров местного сообщества» накопилось огромное количество полезной информации. Все идеи, инструкции и ценные рекомендации, разработанные и придуманные гостями наших магазинов, сотрудниками и партнёрами, должны развиваться и за пределами ЦМС. Для этого в нашем новом социальном навигаторе мы объединили большое число экспертов и неравнодушных людей, которые стремятся заботиться о себе и окружающем мире. Получив удобные, а главное практичные решения и возможности для помощи, каждый сможет выбрать способ, который ему по силам — начиная с базовой сортировки вторсырья и заканчивая волонтёрской деятельностью или организацией собственного фестиваля», — рассказала руководитель направления по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич. «Мы видим, что многие горожане хотят жить созидательно: помогать другим по мере возможности, заботиться о природе, вводить полезные привычки. И хотим нас всех в этом поддержать. Наш проект будет подсказывать, что и как можно делать горожанину или жителю посёлка в разных ситуациях. Я надеюсь, что он будет поддерживать желание людей проявлять заботу, даст каждому возможность участвовать в благотворительности и развитии своей территории», — подчеркнула директор по маркетингу благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Дарья Буянова. Прочитать все материалы гида можно на сайте, а задать интересующие вопросы — в чат-боте в мессенджере Telegram.