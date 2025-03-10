В Краснодарском крае многодетные семьи получили молочные продукты к Масленице

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото bearfotos с сайта Freepik.com
    © Фото bearfotos с сайта Freepik.com

В канун Масленицы в девяти регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Липецкой, Воронежской, Свердловской, Ростовской, Челябинской областях и Краснодарском крае — прошла благотворительная акция «Вкусные блины для всей страны». С ее помощью более 20 тыс. многодетных семей смогли получить наборы молочной продукции к празднику.

В акции приняли участие все желающие покупатели магазина «Пятёрочка». Для этого они приобретали два и более продуктов «Простоквашино» и регистрировали чек на сайте — покупка дублировалась в благотворительном ассортименте, из которого волонтеры формировали продуктовые корзины и доставляли нуждающимся семьям.

В Краснодарском крае семьям передали более 4369 кг продукции — молоко, кефир, сметану, творог, йогурты и творожки. Всего удалось собрать более 50 т.

Организаторами акции выступила торговая сеть «Пятёрочка» совместно с брендом «Простоквашино» и фондом X5 «Выручаем». Также к инициативе присоединился банк еды «Русь» — его волонтеры помогли передать 15 тыс. продуктовых наборов нуждающимся семьям в шести регионах, используя собственную инфраструктуру для распределения товарной помощи. Поддержал проект и благотворительный фонд «Дари еду», который отправил оставшиеся продукты своим подопечным.

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Также участие в акции приняли блогеры. Они не только приобретали продукты бренда-партнера, но и вместе с организаторами посетили фонд «Дари еду» и помогли сформировать продуктовые наборы.

«Эта акция стала большой поддержкой для наших подопечных — многодетных семей. Мы благодарны бренду «Простоквашино», торговой сети «Пятёрочка» и всем неравнодушным людям за участие в инициативе. Бизнес и благотворительность все чаще объединяются для создания таких проектов, и это замечательная тенденция, которая, надеемся, станет хорошей традицией и поможет еще большему числу семей по всей стране», — рассказал президент фонда «Дари еду» Игорь Шатунов.

«Пятёрочка» Благотворительность Еда Продукты питания Семья

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