В Краснодарском крае многодетные семьи получили молочные продукты к Масленице

В канун Масленицы в девяти регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Липецкой, Воронежской, Свердловской, Ростовской, Челябинской областях и Краснодарском крае — прошла благотворительная акция «Вкусные блины для всей страны». С ее помощью более 20 тыс. многодетных семей смогли получить наборы молочной продукции к празднику.

В акции приняли участие все желающие покупатели магазина «Пятёрочка». Для этого они приобретали два и более продуктов «Простоквашино» и регистрировали чек на сайте — покупка дублировалась в благотворительном ассортименте, из которого волонтеры формировали продуктовые корзины и доставляли нуждающимся семьям.

В Краснодарском крае семьям передали более 4369 кг продукции — молоко, кефир, сметану, творог, йогурты и творожки. Всего удалось собрать более 50 т.

Организаторами акции выступила торговая сеть «Пятёрочка» совместно с брендом «Простоквашино» и фондом X5 «Выручаем». Также к инициативе присоединился банк еды «Русь» — его волонтеры помогли передать 15 тыс. продуктовых наборов нуждающимся семьям в шести регионах, используя собственную инфраструктуру для распределения товарной помощи. Поддержал проект и благотворительный фонд «Дари еду», который отправил оставшиеся продукты своим подопечным.