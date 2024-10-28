В России проходит конкурс социальных проектов «Отличные соседи». Как в нем участвовать и кто из Краснодарского края и Адыгеи уже победил

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила второй раунд Всероссийского конкурса социальных проектов «Отличные соседи». Его цель — поддержать местные сообщества и активных граждан. О том, в каких номинациях можно подать заявку, сколько будет победителей, каков бюджет конкурса и кто из Краснодарского края и Адыгеи победил в первом раунде, читайте в материале Юга.ру.

Подать заявку на сайте otlichnyesosedi.ru можно с 22 октября до 13 ноября.

Размер гранта за один проект составляет от 10 тыс. до 120 тыс. рублей.

Всего финансирование получат 110 проектов.

Воплотить в жизнь победившие проекты можно будет с 1 января до 15 марта 2025 года.

В чем идея конкурса и какие есть номинации

Вот что говорит о конкурсе руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» Снежана Малясова: «Отличные соседи» — это возможность реализовать себя, делая что-то доброе не только для своих близких, но и для близких географически. Через «малые дела», благодаря спортивным, творческим, экологическим или культурным событиям вы действительно меняете окружающую вас среду и проявляете добрососедство. Если вы часто ловите себя на мысли: «а я бы тут сделал так», то этот конкурс для вас! Присылайте свои проекты, а мы поможем их осуществить. Вместе мы сможем сделать наши дворы и районы более комфортными и дружелюбными».

Подать заявку можно в одной из семи номинаций: «Охрана окружающей среды», «Улучшение общественных пространств», «Забота о людях, нуждающихся в поддержке», «Помощь животным», «Спорт, здоровье, безопасность», «Досуг и саморазвитие со смыслом», «Культура и традиции».

Кто может принять участие в конкурсе?

Принять участие в конкурсе могут инициативные группы граждан от 18 лет (не менее двух человек, размер гранта до 50 тыс. рублей), некоммерческие организации, территориальные общественные самоуправления, бюджетные учреждения (размер гранта до 120 тыс. рублей) и сотрудники магазинов «Пятёрочка» (не менее двух человек, размер гранта до 50 тыс. рублей).