В России проходит конкурс социальных проектов «Отличные соседи». Как в нем участвовать и кто из Краснодарского края и Адыгеи уже победил
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила второй раунд Всероссийского конкурса социальных проектов «Отличные соседи». Его цель — поддержать местные сообщества и активных граждан. О том, в каких номинациях можно подать заявку, сколько будет победителей, каков бюджет конкурса и кто из Краснодарского края и Адыгеи победил в первом раунде, читайте в материале Юга.ру.
Подать заявку на сайте otlichnyesosedi.ru можно с 22 октября до 13 ноября.
Размер гранта за один проект составляет от 10 тыс. до 120 тыс. рублей.
Всего финансирование получат 110 проектов.
Воплотить в жизнь победившие проекты можно будет с 1 января до 15 марта 2025 года.
В чем идея конкурса и какие есть номинации
Вот что говорит о конкурсе руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» Снежана Малясова: «Отличные соседи» — это возможность реализовать себя, делая что-то доброе не только для своих близких, но и для близких географически. Через «малые дела», благодаря спортивным, творческим, экологическим или культурным событиям вы действительно меняете окружающую вас среду и проявляете добрососедство. Если вы часто ловите себя на мысли: «а я бы тут сделал так», то этот конкурс для вас! Присылайте свои проекты, а мы поможем их осуществить. Вместе мы сможем сделать наши дворы и районы более комфортными и дружелюбными».
Подать заявку можно в одной из семи номинаций: «Охрана окружающей среды», «Улучшение общественных пространств», «Забота о людях, нуждающихся в поддержке», «Помощь животным», «Спорт, здоровье, безопасность», «Досуг и саморазвитие со смыслом», «Культура и традиции».
Кто может принять участие в конкурсе?
Принять участие в конкурсе могут инициативные группы граждан от 18 лет (не менее двух человек, размер гранта до 50 тыс. рублей), некоммерческие организации, территориальные общественные самоуправления, бюджетные учреждения (размер гранта до 120 тыс. рублей) и сотрудники магазинов «Пятёрочка» (не менее двух человек, размер гранта до 50 тыс. рублей).
Как разобраться в условиях и подать заявку?
Все условия конкурса есть на сайте, а получить ответы на свои вопросы и помощь в оформлении заявки можно двумя способами:
- связавшись с ботом-помощником в Telegram,
- подписавшись на телеграм-канал конкурса, где регулярно появляются полезные посты и проходят онлайн-трансляции.
В телеграм-канале «Отличные соседи» обсуждают и разбирают популярные вопросы, напоминают про важные точки конкурса и делятся полезными советами. Дважды в неделю, каждую среду и субботу с 11:00 до 12:00 по Москве в телеграм-канале проходят онлайн-консультации, во время которых эксперт поможет грамотно сформулировать идею доброго дела и понять, как превратить её в социальный проект, а также разъяснит непонятные разделы заявки. Можно задавать вопросы или просто слушать обсуждения, чтобы доработать свою идею.
Какие проекты победили в первом раунде?
Итоги первого раунда конкурса организаторы подвели 15 октября. Из 202 поступивших заявок победу одержали 36 проектов, они получат гранты на общую сумму 2,5 млн рублей и будут реализованы до 31 декабря.
В станице Троицкой Краснодарского края победил проект «Краски осени» в номинации «Досуг и саморазвитие со смыслом». Авторы проекта проведут мастер-класс по созданию ростовых цветов из поделочных материалов. Проект направлен на сплочение местного сообщества через совместное творчество.
В той же номинации в Майкопе победил проект «Мир один для всех». Авторы проекта собираются организовать турнир по настольным играм, пригласив к участию, в том числе, людей с инвалидностью. Для участников игры «Большая бродилка» подготовят памятные призы, а победители получат дополнительные награды. В дальнейшем совместные настольные игры планируют сделать регулярными.
Полный список победителей доступен по ссылке.
Полный текст положения о конкурсе, сроках его проведения, правилах участия и оформления грантов, реализации проектов, а также сроки предоставления отчетности смотрите на сайте.
Юга.ру писали, что до 4 ноября во всех магазинах «Пятёрочка» проходит акция «500 000 рублей на зимние каникулы». Покупатели, ставшие участниками акции, могут выиграть денежный сертификат на отдых и другие ценные призы.