Дом у озера с выгодой до миллиона рублей: в «Новой Елизаветке» под Краснодаром устроили клиентский день

Реклама ООО "СЗ ИНСИТИ" ИНН: 2311146140 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKsu5
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»
    © Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»

В минувшие выходные микрорайон «Новая Елизаветка» превратился в эпицентр веселья и выгодных предложений. Клиентский день собрал более 100 гостей: будущие жители не только оценили спецпредложения, но и прогулялись по благоустроенной территории с собственным озером.

«Новая Елизаветка» — коттеджный поселок в Прикубанском округе Краснодара напротив станицы Елизаветинской (на противоположной стороне Елизаветинского шоссе). На территории больше миллиона квадратных метров «ИНСИТИ девелопмент» построил коттеджи, таунхаусы и многоквартирные четырехэтажные дома.

Подробнее о «Новой Елизаветке»:

местоположение и инфраструктура;
первые фото микрорайона после сдачи квартир в эксплуатацию.

Эксклюзивные условия действовали всего сутки: скидка 13% при полной оплате и выгода до 976 000 рублей. В акции участвовали 100 квартир, 25 коттеджей и 100 таунхаусов. «Озеро стало приятным бонусом — как будто покупаешь дом на курорте», — делились посетители.

  • © Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»
    © Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»

Пока взрослые изучали планы этажей, дети резвились на площадке с аниматорами, а гурманы оценивали зону кейтеринга. Но кульминацией стала беспроигрышная лотерея: 80 подарков, включая сертификаты в Hoff, «Фаворит Строй» и «Парк Мебели». Те, кто оформил бронь на коттедж или таунхаус, дополнительно получили фирменные наборы с символикой ЖК.

Парковок — больше, чем квартир, велодорожки, боксы для колясок:

«Сегодня мы убедились, что клиентский день стал ярким событием, позволившим участникам ближе познакомиться с нашим микрорайоном. Многие семьи нашли свое идеальное жилье, воспользовавшись уникальными условиями покупки. Я рада, что мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере, планируем проводить такие дни регулярно, чтобы наши клиенты всегда могли выбирать лучшее для себя и своей семьи с максимальной выгодой!», — отметила Ксения Гагарина, директор по продажам «ИНСИТИ девелопмент».

  • © Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»
    © Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»

Читайте также: Стройка без остановки. В чем Краснодарский край обгоняет Россию и какие тренды ждут рынок в 2025 году.

ГК ИНСИТИ Жилье Недвижимость Строительство

Новости

В Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе. Она горела неделю
В Краснодаре задержали Виктора Захарченко-младшего, замгендиректора Кубанского казачьего хора. Он это отрицает
На Кубани два крупных маслозавода приостановили работу
В Краснодаре откроется выставка «Грани реализма»
Краснодарцев приглашают обсудить попытку СССР порвать со сталинизмом
В Краснодаре состоится вечер, посвященный грузинскому художнику Нико Пиросмани

Лента новостей

Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
Вчера, 12:42
Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
Что видела в стране кхмеров и сколько стоило путешествие
Сергей Галицкий или Илон Маск?
Вчера, 12:25 Реклама
Сергей Галицкий или Илон Маск?
Узнайте, кто вы в мире финансов
Как в гонке за технологиями сохранить комфорт
Вчера, 11:59 Реклама
Как в гонке за технологиями сохранить комфорт
В Краснодаре лидеры строительной индустрии обсудили тенденции рынка

Реклама на сайте