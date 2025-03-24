Дом у озера с выгодой до миллиона рублей: в «Новой Елизаветке» под Краснодаром устроили клиентский день

В минувшие выходные микрорайон «Новая Елизаветка» превратился в эпицентр веселья и выгодных предложений. Клиентский день собрал более 100 гостей: будущие жители не только оценили спецпредложения, но и прогулялись по благоустроенной территории с собственным озером.

«Новая Елизаветка» — коттеджный поселок в Прикубанском округе Краснодара напротив станицы Елизаветинской (на противоположной стороне Елизаветинского шоссе). На территории больше миллиона квадратных метров «ИНСИТИ девелопмент» построил коттеджи, таунхаусы и многоквартирные четырехэтажные дома.



Подробнее о «Новой Елизаветке»:



• местоположение и инфраструктура;

• первые фото микрорайона после сдачи квартир в эксплуатацию.

Эксклюзивные условия действовали всего сутки: скидка 13% при полной оплате и выгода до 976 000 рублей. В акции участвовали 100 квартир, 25 коттеджей и 100 таунхаусов. «Озеро стало приятным бонусом — как будто покупаешь дом на курорте», — делились посетители.

© Фото Марины Кобзевой, предоставлено СЗ «Инсити»

Пока взрослые изучали планы этажей, дети резвились на площадке с аниматорами, а гурманы оценивали зону кейтеринга. Но кульминацией стала беспроигрышная лотерея: 80 подарков, включая сертификаты в Hoff, «Фаворит Строй» и «Парк Мебели». Те, кто оформил бронь на коттедж или таунхаус, дополнительно получили фирменные наборы с символикой ЖК.

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«Сегодня мы убедились, что клиентский день стал ярким событием, позволившим участникам ближе познакомиться с нашим микрорайоном. Многие семьи нашли свое идеальное жилье, воспользовавшись уникальными условиями покупки. Я рада, что мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере, планируем проводить такие дни регулярно, чтобы наши клиенты всегда могли выбирать лучшее для себя и своей семьи с максимальной выгодой!», — отметила Ксения Гагарина, директор по продажам «ИНСИТИ девелопмент».